Așezat la marginea drumului, bostanul este admirat și fotografiat zilnic de trecători, urmând să fie expus la Festivalul Dovleacului din Sovata.

Proprietarul, Kilyen Karoly, spune că a fost nevoie de multă grijă, răbdare și, mai ales, apă pentru a atinge o asemenea greutate.

„Zilnic, și fetele, și eu, și nevasta, și nepotul, toată lumea avea grijă. Necesită foarte multă apă. Eu zic că peste 500 de litri de apă pe zi am băgat pe ăsta ca să crească așa de mare”, a spus fermierul pentru Știrile ProTV.

Bostanul gigant din Murgești, vedetă locală – Foto: Captură PRO TV

Dovleacul cântărește 220 de kilograme, fiind nevoie de patru oameni și o căruță pentru a-l muta. Kilyen nu și-a doborât propriul record, dar se declară mulțumit de rezultat:

„E un soi special din Belgia. N-am reușit să dobor recordul de 260 de kile pe care l-am avut acum 7 ani”.

Recomandări Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

Între 10 și 12 octombrie 2025, Sovata găzduiește Festivalul Dovleacului, un eveniment anual dedicat toamnei și tradițiilor locale. Vizitatorii se pot bucura de expoziții de dovleci, târguri de meșteșuguri, preparate culinare pe bază de dovleac și spectacole.

În timp ce dovleacul din Mureș stârnește admirație în România, doi frați, gemeni, din Anglia au intrat recent în Cartea Recordurilor, crescând cel mai mare dovleac din lume.

Potrivit The Telegraph, bostanul lor uriaș cântărește 1.279 de kilograme și are o circumferință de peste șase metri.

Cel mai mare și mai lung dovleac din lume. Foto: Profimedia Images

Gemenii, în vârstă de 64 de ani, au spus că secretul succesului a fost sera și o hidratare intensă:

„Nu e vorba de prea multă mâncare, ci de multă apă. Fiecare plantă primește peste 500 de litri de apă pe zi”.

Dovleacul britanic a fost recunoscut oficial în cadrul competiției Giant Vegetable Weigh-Off, parte din circuitul internațional Great Pumpkin Commonwealth, și va intra în Cartea Recordurilor Guinness.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE