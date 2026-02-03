O „inundație de cartofi” în Berlin

Un fermier din Leipzig a donat 4.000 de tone de cartofi după eșecul unei vânzări, iar evenimentul denumit „Kartoffel-Flut” („inundație de cartofi”) a devenit o sărbătoare socială. Atmosfera de la punctele de distribuție a fost descrisă ca festivă, oamenii ajutându-se reciproc și împărtășind rețete tradiționale.

Un surplus record de cartofi în Germania a dus la o distribuție masivă gratuită în Berlin, potrivit The Guardian. După cea mai mare recoltă din ultimii 25 de ani, locuitorii capitalei germane și diverse organizații au fost invitați să preia gratuit tone de cartofi din punctele de distribuție.

Un ziar local, în colaborare cu motorul de căutare ecologic Ecosia, au organizat distribuirea surplusului în 174 de locații din Berlin.

„Am crezut că este o știre falsă generată de AI când am văzut anunțul pe rețelele sociale. Am încetat să mai număr la 150. Cred că am suficienți pentru tot anul”, a spus Astrid Marz, o profesoară din Kaulsdorf, care a ridicat cartofi pentru ea și vecinii săi.

De la grădinițe și biserici până la cantine sociale și grădini zoologice, numeroase organizații au răspuns apelului. Grădina Zoologică din Berlin a preluat tone de cartofi pentru a hrăni animalele, iar două camioane pline au fost trimise în Ucraina.

Mulți berlinezi, afectați de creșterile de prețuri, au profitat de ocazie pentru a-și umple sacii și cărucioarele cu cartofi.

Locuitorii au format cozi pentru a lua gratuit din surplusul de 4.000 de tone

În ciuda frigului arctic care a afectat Berlinul în ultimele zile, provocând blocaje în transportul public și drumuri alunecoase, distribuțiile de cartofi au devenit evenimente sociale. Ronald, un localnic, a descris atmosfera de la punctele de distribuție drept „una de sărbătoare”, cu oameni care se ajutau reciproc să încarce saci grei și schimbau rețete culinare.

Bucuria provocată de această inițiativă a readus în discuție istoria cartofului în Germania. Cultivarea sa a fost popularizată în secolul al XVIII-lea de regele Prusiei, Frederick al II-lea, prin celebra „Kartoffelbefehl” (decretul cartofului).

Deși inițiativa a fost apreciată, unii fermieri din regiune s-au plâns că piața locală a fost suprasaturată, iar prețurile au scăzut și mai mult.

În plus, activiștii de mediu atrag atenția asupra problemelor grave din industria alimentară, comparând acest surplus cu „munții de unt” și „lăzile de lapte” din anii ’70, când supraproducția era încurajată de Uniunea Economică Europeană prin prețuri garantate.

