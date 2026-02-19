Poziționarea este clară: nu vorbim despre un SUV în sens clasic, ci despre o mașină sport cu patru locuri.

Un Ferrari de familie, dar fără compromisuri

Ferrari Purosangue: primul Ferrari cu patru uși care nu vrea să fie SUV
Exemplarul de Ferrari Purosangue testat de Bilanz.ch cu un preț de circa 500 de mii de franci elețieni. Foto: Bilanz.ch

Contextul apariției Purosangue este ușor de înțeles. Segmentul SUV-urilor de performanță a crescut puternic în ultimii ani, cu modele precum Aston Martin DBX, Rolls-Royce Cullinan, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga sau foarte popularul Lamborghini Urus. Inclusiv în România, alegerea este logică: o mașină mare, înaltă, dar și rapidă. Practică și confortabilă, dar cu performanță reală.

Ferrari a ales însă o abordare diferită. În loc să construiască un SUV clasic, a creat un model care păstrează proporțiile și postura unui grand tourer, dar oferă patru uși și utilizabilitate reală. Portbagajul de 473 litri confirmă această direcție.

Un detaliu tehnic important este modul de deschidere al ușilor din spate. Acestea sunt articulate invers, în stil „suicide doors”, și se deschid electric. Sistemul nu este doar spectaculos vizual, ci și funcțional: facilitează accesul către locurile din spate fără a compromite rigiditatea caroseriei.

În interior, materialele sunt la nivelul așteptărilor pentru un Ferrari modern. Piele naturală, suprafețe atent finisate și inserții metalice creează un habitaclu care se simte solid, nu ostentativ. În față, poziția la volan rămâne joasă și orientată spre condus, iar scaunele oferă susținere bună chiar și pe distanțe lungi.

În spate, spațiul este surprinzător de utilizabil pentru un Ferrari. Fiecare pasager are propriul scaun individual, cu suport lateral pronunțat, nu o banchetă convențională. Este clar că locurile nu sunt gândite doar pentru uz ocazional, ci pentru utilizare reală.

Motorul confirmă: este tot un Ferrari

Ferrari Purosangue: primul Ferrari cu patru uși care nu vrea să fie SUV
Foto: NetCarShow.com

Testele Bilanz.ch arată că orice dubiu legat de natura sportivă dispare în momentul pornirii motorului.

Sub capotă se află un V12 aspirat de 6,5 litri, care dezvoltă 725 CP. Accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în 3,3 secunde, iar viteza maximă depășește 310 km/h.

Chiar dacă mașina cântărește peste 2,2 tone, performanța nu este afectată. Suspensia activă ajustează constant comportamentul mașinii, menținând caroseria stabilă în viraje și reducând ruliul. Dinamic, senzația este mai apropiată de un coupe decât de un SUV.

Lux extrem, dar cu compromisuri digitale

Pe de altă parte, testele evidențiază și zone mai puțin reușite.

Deși prețul modelului testat se apropie de jumătate de milion de franci elvețieni, sistemul de infotainment rămâne minimalist. Nu există sistem de navigație integrat, iar comenzile sunt concentrate în cockpit și pe volan, care include numeroase butoane.

Ideea Ferrari a fost reducerea distragerii atenției șoferului. În practică însă, utilizarea unor funcții simple poate deveni complicată.

Succes comercial chiar și în România

Ferrari Purosangue: primul Ferrari cu patru uși care nu vrea să fie SUV
Spatele “SUV-ului” lansat de Ferrari din ultimii ani. Foto: Ferrari

În ciuda acestor compromisuri, interesul pentru model este real.

Datele analizate de Bilanz.ch arată că Purosangue a devenit deja unul dintre cele mai bine vândute modele Ferrari pe anumite piețe europene. În România, aproximativ 15 astfel de unități au fost înmatriculate anul trecut — un număr semnificativ pentru un model din această categorie.

Semnalul este clar: chiar și într-o piață unde SUV-urile domină, există cerere pentru o alternativă care combină performanța pură cu un nivel real de utilizabilitate. Purosangue nu schimbă ADN-ul Ferrari, dar îl adaptează unei lumi în care clienții vor mai mult decât viteză.

