O mare de oameni

Serviciul Național de Meteorologie a emis avertizări privind furtuna care urma să lovească, menționând că aceasta va aduce un „zid uriaș de praf” care se mișcă rapid. Dar sâmbătă, furtunile „Burners” se avântau deja asupra orașului Black Rock. Avertismentul a fost menținut și duminică, pe măsură ce au sosit tot mai mulți petrecăreți.

Înainte de furtună, participanții au încercat tot posibilul să-și salveze bunurile și s-au înghesuit în orice rulotă cu spațiu liber pentru a se adăposti. În timp ce vântul puternic și praful loveau festivalul din deșert, membrii familiei Burner priveau neputincioși prin ferestrele rulotei cum locuințele lor temporare zburau în văzduh.

Vânturile au atins o viteză uimitoare de 72 km/h pentru o „perioadă susținută de timp”, a declarat un purtător de cuvânt al festivalului pentru SFGate.

Burning Man. Day 0.



Worst Storm in history.

Let's fucking go! pic.twitter.com/dDPrpNsq77 — Simba Khela (@MTCryptoSim) August 25, 2025

„Norul negru” a fost distrus

Corturile au fost smulse din pământ, în timp ce structuri întregi care făceau parte din scena festivalului au fost distruse. O piesă impunătoare distrusă a fost „Norul Negru”, o sculptură gonflabilă de 8 tone realizată de un grup de artiști ucraineni, menită să simbolizeze amenințarea unui război global.

Duminică seara, organizatorii Burning Man au luat măsuri de precauție suplimentare și au închis porțile orașului Black Rock, împiedicând pe oricine să intre sau să iasă până când furtuna nu va trece. Zborurile către și dinspre zonă au fost, de asemenea, oprite, deoarece oficialii au îndemnat insistent pe toată lumea să stea departe de drumuri.

Luni dimineață devreme, porțile au fost redeschise și zborurile au fost reluate.

Organizatorii festivalului au declarat luni că, având în vedere numărul mare de participanți, plaja lungă de 13 kilometri care ducea la complex a fost blocată de traficul de șase până la opt ore.

Festivalul, care se desfășoară până pe 1 septembrie, atrage anual un număr uimitor de 70.000 de participanți.

Situația a amintit de vremea dezastruoasă care a afectat evenimentul din 2023, când ploile abundente

au blocat zeci de mii de persoane la festival, transformând locul într-o groapă de noroi și determinând ordine de adăpostire de urgență la fața locului. A fost raportat un deces.

Valuri impresionante de nisip și praf

Luni, o furtună de praf şi nisip a lovit luni oraşul Phoenix, în statul american Arizona. Acest fenomen, cunoscut sub numele de „haboobs” („vânt puternic” în arabă), este o formă de furtună de praf intensă, destul de frecventă în zonele deşertice precum Arizona, în special în timpul sezonului musonic.

🚨😳 Phoenix just got swallowed by a real-life wall of dust! A massive haboob turned day into night, cut power, and stopped flights. Straight out of The Mummy 🏜️🌪️ #Phoenix #DustStorm #Haboob pic.twitter.com/545u8Mu1hF — WanderVisions Lens (@wandervisions) August 26, 2025

Aceste fenomene sunt, de asemenea, frecvente în Asia de Vest şi în deşertul Sahara. Ele pot ridica „valuri” de nisip de câteva mii de metri înălţime, reducând considerabil vizibilitatea şi făcând imposibilă conducerea maşinilor şi a avioanelor.

Norul de praf uriaş, cunoscut în meteorologie sub numele de haboob, a înghiţit luni seara părţi din zona metropolitană Phoenix, reducând vizibilitatea la aproape zero, relatează CNN.

