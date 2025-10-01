Evenimentul are două secțiuni: competițională (ON) – găzduită de Casa de Cultură a Studenților (str. Științei nr. 115) și alternativă (OFF) – desfășurată la Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard”, sala Studio A201 a Facultății de Arte (str. Gării nr. 63-65), sala „Teatru pe Țeavă” (str. Nicolae Bălcescu nr. 90A) și Daily Pub (str. Maior Iancu Fotea nr. 19).

Programul cuprinde 15 spectacole: opt în competiție (selecție Maria Zărnescu), șase în secțiunea alternativă (selecție Daria Ancuța) și un spectacol de gală, desfășurate pe parcursul a nouă seri de festival. Agenda include și o secțiune teoretică, cu lansări de carte susținute de personalități din teatrul românesc.

Publicul va putea urmări comedii prezentate de teatre din Chișinău, Baia Mare, Iași, Sfântu Gheorghe, Brăila, București și Galați.

Deschiderea oficială are loc pe 4 octombrie, ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților, cu spectacolul „Viața, moartea și învierea domnului Valentin Ionescu” de Radu Horghidan, regia Adi Iclenzan, prezentat de teatrul gazdă.

Printre invitații de marcă se află Mirela Zeța și Andreea Samson („Lirda”, regia Leta Popescu, Teatrul de Comedie București), Marius Florea Vizante („Părinți”, regia Cristian Ban, Teatrul Metropolis București) și Camelia Pintilie, nominalizată la UNITER 2025 pentru rol secundar, prezentă în „Mândrie și prejudecată (un fel de)”, regia Alexandru Mâzgăreanu, Teatrul Excelsior.

Festivalul se încheie pe 12 octombrie, cu spectacolul „Interesul general” de Aurel Baranga, regia Andrei Huțuleac, prezentat de Teatrul Dramaturgilor Români București.

Programul complet al Festivalului Național de Comedie – ediția a XXXVI-a:

„Viața, moartea și învierea domnului Valentin Ionescu” (sâmbătă, 4 octombrie, ora 19.00)

„Lirda” (duminică, 5 octombrie, ora 19.30)

„Controverse. 1961. Cum vă place?” (luni, 6 octombrie, ora 17.00)

„Mândrie și Prejudecată (Un fel de)” (luni, 6 octombrie, ora 19.30

„Șantier” (marți, 7 octombrie, ora 17.00)

„Părinți” (marți, 7 octombrie, ora 19.30)

„D-ale Carnavalului” (miercuri, 8 octombrie, ora 17.00)

„Dragoste” (miercuri, 8 octombrie, ora 19.30)

Sakura Sandwich (joi, 9 octombrie, ora 17.00)

„Chirița în concert la Chișinău” (joi, 9 octombrie, ora 19.30)

„Artă” (vineri, 10 octombrie, ora 17.00)

„D-ale Carnavalului” (vineri, 10 octombrie, ora 19.30)

„Hop, comedia!” (sâmbătă, 11 octombrie, ora 17.00)

„Tache, Ianche și Cadâr” (sâmbătă, 11 octombrie, ora 19.30)

„Interesul general” (duminică, 12 octombrie, ora 19.00)

Pentru al doilea an consecutiv, secțiunea „HOP Comedie” aduce în atenția publicului tineri actori. Pe 11 octombrie, în programul alternativ, vor fi prezentate „Ursoaica roz” (de și cu Cristina Bordeanu, laureată a premiului „Cea mai bună actriță” la HOP 2025) și „Domnule președinte” după Tudor Mușatescu (cu Aurelian Culea, câștigătorul Marelui Premiu „Ștefan Iordache” la HOP 2025).

Juriul festivalului este alcătuit din: actrița Magda Catone, criticul și scriitorul Doru Mareș și regizorul Cristi Juncu.

Vor fi acordate premii pentru: Cel mai bun spectacol, Cea mai bună regie, Cel mai bun actor și cea mai bună actriță în rol principal, Cel mai bun actor și cea mai bună actriță în rol secundar.

Ca element de noutate, se va acorda și Premiul Actorilor, oferit de trupa gălățeană „Fani Tardini” colegilor din festival.