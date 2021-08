În timpul zborului din Qatar, de sâmbătă, femeia însărcinată a început să simtă contracţii. Imediat după aterizarea la baza de la Ramstein, militarii americani au ajutat-o pe afgană să aducă pe lume un bebeluş, în avion, după care ea şi nou-născutul au fost transportaţi la un spital din apropiere.

Fiecare avion al Forţelor aeriene americane are un nume de cod pentru comunicaţii cu alte aparate sau turnurile de control, iar codul avioanelor cargo C-17 este, în general, Reach, urmat de un număr.

Părinţii bebeluşului „i-au dat prenumele de Reach, pentru că era numele de cod al C-17 (Reach 828)”, a declarat presei generalul Wolters.

„După cum vă puteţi imagina, fiind eu însumi pilot în US Air Force, visul meu este să văd această fetiţă cu numele de Reach crescând şi pilotând avioanele de vânătoare ale forţelor noastre aeriene”, a adăugat el.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o