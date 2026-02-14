Operațiunea de salvare, desfășurată contracronometru, a implicat resurse impresionante, de la drone și câini de luat urma, până la trupe speciale.

Mesajul netrimis

Coșmarul a început în urmă cu câteva zile, când adolescenta a fost urcată cu forța într-o mașină. Într-un moment de luciditate și disperare, fata a încercat să ceară ajutor, scriind un mesaj pe telefon: „Nu știu în ce mașină sunt”.

Din nefericire, nu a mai apucat să îl trimită. Agresorul i-a smuls telefonul, l-a aruncat și a dispărut cu victima.

Mobilizare generală pe timp de război

Alertate imediat, autoritățile au declanșat o operațiune de amploare, refuzând să se lase copleșite de contextul general al războiului.

Polițiștii au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere din Cernăuți și localitățile limitrofe, au ridicat drone pentru a scana zonele greu accesibile și au folosit câini antrenați pentru a lua urma prin zăpadă.

Contribuția cetățenilor a fost decisivă. Cu ajutorul informațiilor primite de la localnici, anchetatorii au reușit să reconstituie traseul mașinii pas cu pas, ajungând la o casă izolată dintr-un sat vecin.

Intervenție în ultima clipă

Trupele speciale au descins la locația identificată – casa unor rude ale suspectului, plecate de acasă – unde au găsit-o pe fată teafără.

Agresorul, un bărbat de 37 de ani, a fost reținut. Acesta nu era la prima abatere, figurând în evidențe cu antecedente legate de trecerea ilegală a frontierei cu România.

Descoperirile făcute de polițiști în mașina bărbatului sugerează că intervenția a venit în ultima clipă, prevenind o tragedie mult mai gravă: vehiculul era echipat cu cătușe și cabluri de susținere fixate de plafon.

„Împreună am prevenit o tragedie”, au transmis autoritățile ucrainene, subliniind că, dincolo de tehnologie, responsabilitatea civică și reacția rapidă a comunității au fost cele care au salvat viața copilei.

