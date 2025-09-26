Atacată în pauză

Conform relatării Cluj24, fetița din Soporu de Câmpie a fost atacată de un coleg de clasă care ar fi folosit o sfoară pentru a o strangula. Victima a suferit multiple leziuni și a fost transportată de urgență la UPU Cluj.

Medicii au constatat urme vizibile pe gâtul copilei, precum și un puternic șoc psihologic. În aceeași zi, mama minorei a depus o plângere la Secția 4 Poliție Câmpia Turzii.

Ancheta poliției

IPJ Cluj a comunicat că s-a deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. „Polițiștii desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și luarea măsurilor legale care se impun”, a precizat IPJ Cluj, citat de sursa inițială.

Reacția Inspectoratului Școlar

Inspectoratul Școlar Județean Cluj a anunțat că la Școala Gimnazială Frata au fost demarate procedurile specifice în cazurile de bullying și agresiuni fizice. ISJ Cluj „dezaprobă astfel de comportamente în spațiul școlii și încurajează directorii unităților de învățământ preuniversitar să aplice cu fermitate măsurile care se impun”.

Posibile implicații etnice

Părinții fetei consideră că incidentul ar putea avea și o dimensiune discriminatorie, întrucât victima este de etnie romă, iar presupusul agresor este român. Acest aspect va fi, de asemenea, investigat în cadrul anchetei oficiale.

Cazul rămâne sub monitorizarea atentă a Inspectoratului Școlar Județean Cluj și a poliției până la elucidarea completă a circumstanțelor.

Autoritățile urmează să stabilească toate detaliile și să ia măsurile necesare pentru prevenirea unor astfel de incidente pe viitor.

