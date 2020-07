Știri România Descoperirea unei companii care folosește sateliți: în fiecare oraș mare din România există zone care se scufundă în fiecare an De Cătălin Hopulele, . Ultimul update Joi, 16 iulie 2020, 21:02

O companie românească, Terrasigna, unul dintre puținii furnizori din Europa validați de Agenția Spațială Europeană să efectueze servicii comerciale de prelucrare a datelor din satelit, a realizat o hartă a țării în care a identificat faptul că în fiecare mare metropolă există zone care se scufundă cu câțiva milimetri pe an. Bucureștiul ocupă un loc fruntaș pe listă - în zona Dâmboviței are o regiune care se afundă cu un centimetru în fiecare an!