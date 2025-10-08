Un conflict familial

La o zi după atacul cu cuțitul asupra lui Iris Stalzer, viața acesteia nu mai este în pericol. Poliția din Hagen a anunțat într-o conferință că fiica ei adoptivă, în vârstă de 17 ani, este suspectă de comiterea faptei. Anchetatorii cred că a fost vorba de un „conflict familial”; neexistând indicii ale unui atac motivat politic.

Politiciana în vârstă de 57 de ani a fost înjunghiată de mai multe ori în casa ei, marți. Potrivit comandantului de intervenție, Ursula Schönberg, apelul de urgență a venit marți după-amiază: o persoană de sex feminin, probabil fiica de 17 ani a lui Stalzer, a alertat pompierii și a raportat un jaf.

Stalzer a fost grav rănită. Echipele de salvare au găsit-o stând într-un fotoliu cu multiple răni provocate de înjunghiere. Imediat, femeia a fost transportată la spital cu elicopterul.

Urmele crimei în subsol

Poliția a deschis o anchetă, dar suspiciunile au căzut rapid asupra celor doi copii adoptați ai lui Stalzer, în vârstă de 15 și 17 ani.

În subsolul casei, ofițerii au găsit urme care indicau faptul că incidentul avusese loc acolo, potrivit șefului echipei de omucideri, Jens Rautenberg.

Stalzer s-a târât apoi până la parter, unde a fost găsită de ofițeri. În alte camere, ofițerii au găsit, de asemenea, două cuțite și haine purtate aparent de făptaș(i).

Recomandări Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”

Poliția nu a putut inițial identifica hainele și, prin urmare, i-a separat pe cei doi copii și i-a dus la secție. Rautenberg a declarat că Stalzer a fost interogată târziu seara. „Ea și-a acuzat fiica.” Conform investigației inițiale, declarația ei coincide cu probele de la locul faptei.

Parchetul a dechis dosar penal pentru vătămare corporală agravată. Cu toate acestea, adolescenta nu va fi adusă în fața unui judecător.

În prezent, fata se află în custodia poliției, însă va fi eliberată și predată biroului pentru protecția tinerilor. alături de fratele ei. Cu toate acestea, evaluarea juridică s-ar putea schimba din nou pe parcursul anchetei, a declarat procurorul.

Nu se pot face încă declarații definitive cu privire la motivul înjunghierii deoarece interogatoriul adolescentei urmează să aibă loc în zilele următoare.

Există „o serie de constatări anterioare” privind conflicte în cadrul familiei, iar copiii sunt cunoscuți de poliție. Rămâne de stabilit în ce măsură băiatul a fost martor la crimă sau a ajutat la comiterea acesteia, a spus procurorul Bernd Haldorn.

„Gândurile noastre sunt alături de ea”

Atacul a provocat indignare în cadrul partidului ei și în administrația orașului. „Gândurile noastre sunt alături de ea și de familia ei”, a declarat Klaus Klostermann, liderul grupului parlamentar al SPD din Herdecke, pentru Agenția Germană de Presă.

Orașul Herdecke și un purtător de cuvânt al asociației landului SPD din Renania de Nord-Westfalia și-au exprimat, de asemenea, șocul și au spus că gândurile lor sunt alături de Stalzer și familia ei. „Îi doresc sincer doamnei Stalzer o însănătoșire grabnică”, a declarat prim-viceprimarul orașului, Dennis Osberg.

Avocata în vârstă de 57 de ani a fost aleasă primar al orașului cu 22.500 de locuitori din regiunea estică a Ruhrului în turul doi al alegerilor, în urmă cu mai puțin de două săptămâni. Ea a primit 52,2% din voturi.

Mandatul oficial al lui Stalzer este programat să înceapă pe 1 noiembrie. În acest moment, nu este clar ce se va întâmpla atunci, a spus Klostermann. „Toate acestea sunt încă foarte recente. Prioritatea este acum ca ea să se însănătoșească complet.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE