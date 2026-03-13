Documentarul este construit aproape integral din filmări în premieră cu Elvis, multe provenind din aproape 60 de ore de material de arhivă găsit în depozitele Warner Bros., păstrate într-o mină subterană de sare din statul Kansas și nedifuzate niciodată. Materialele descoperite sunt, de fapt, rolele filmate pentru filmele-concert Elvis: That’s the Way It Is (1970) și Elvis on Tour (1972). În total, au fost găsite aproximativ 70 de cutii care conțineau pelicule de 35mm and 8mm.

Filmul trece rapid prin începuturile carierei lui Elvis Presley, menționând pe scurt filmele sale din perioada 1956-1969, dar arată și imagini color cu Elvis cântând în Hawaii în 1957, la o calitate extraordinară, deși au trecut aproape 70 de ani de atunci. Apoi, imaginile se concentrează exclusiv pe perioada anilor ’70 și surprinde atât momente relaxate ale lui Elvis Presley la repetiții, cât și spectacolele sale din Las Vegas.

Interesant este că au fost descoperite și înregistrări audio dintr-un interviu din anii ’70 în care Elvis practic își spune povestea, iar fragmente din aceste înregistrări au fost folosite.

Criticii au remarcat și că, în ciuda celor aproape 60 de ore de imagini descoperite în arhive, regizorul Baz Luhrmann a folosit relativ puține minute de imagini noi față de filmul original, Elvis: That’s the Way It Is (1970) sau alte documentare care au apărut în ultimii 50 de ani. Totuși, ceea ce face diferența este calitatea ridicată a imaginilor.

EPiC: Elvis Presley in Concert a avut premiera mondială la Toronto International Film Festival în septembrie 2025 și a fost lansat în cinematografele IMAX pe 20 februarie, urmat de lansarea generală o săptămână mai târziu.

Filmul nu este însă difuzat în cinematografele din România, dar va apărea pe Blu Ray și pe DVD peste câteva luni. Deocamdată se știe doar că va fi un singur disc, însă fără material extra, adică nu vor fi imagini-bonus. Și o altă veste proastă pentru fanii lui Elvis este că varianta Blu Ray (18 euro) și DVD (12 euro) va dura numai 90 de minute, față de varianta din cinematografe, care durează 96 de minute.

EPiC: Elvis Presley in Concert a costat aproximativ 10 milioane de dolari și a depășit deja 23 de milioane de dolari încasări globale, ceea ce demonstrează interesul stârnit de Regele rock’n’roll, deși acesta a murit la vârsta de 42 de ani, în 1977.

