Juriul, din care au făcut parte în special regizorii Steve Hawley (Marea Britanie), Caroline Monnet (Canada) sau Nadav Lapid (Israel), a ales drept câştigător acest film de 20 de minute a cărui acţiune se derulează timp de câteva zile după o represiune sângeroasă întreprinsă de regimul fostului dictator comunist Nicolae Ceauşescu în Timişoara.

Pelicula pune în scenă un tată de familie care realizează faptul că fiul său a scris, într-o scrisoare către Moş Crăciun, că tatăl său dorea moartea lui Ceauşescu, relatează tv5monde.com. Premiul special al juriului internaţional a fost acordat filmului grec ”Leoforos Patision”, regizat de Thanasis Neofotistos, în care o actriţă încearcă să împace meseria şi rolul său de mamă, la telefon, în timp ce merge la o audiţie importantă.

În categoria naţională, marele premiu a fost câştigat pentru a doua oară de un film de animaţie, o coproducţie belgiano-francezo-olandeză. ”Ce Magnifique Gâteau!” (Acest tort frumos!) spune povestea a cinci personaje din Africa colonială la sfârşitul secolului al XIX-lea, potrivit Agerpres. Marele premiu al competiţiei Labo a fost câştigat de documentarul experimental francez ”Last Year When the Train Passed by” (Anul trecut când a trecut trenul), semnat de Pang-Chuan Huang, care câştigă acest premiu pentru al doilea an consecutiv.

