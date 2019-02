Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis, acum două zile, sentințele definitive în Dosarul Retrocedărilor: Radu Mazăre a primit 9 ani, Cristi Borcea 5 ani, iar Săvulescu 5 ani și jumătate, toate cu executare. Dintre ei, doar Borcea s-a predat, ceilalți doi fiind de negăsit. Fostul primar al Constanței e în Madagascar, fugit de mai multă vreme, iar astăzi a fost emis un mandat european de arestare pe numele lui Dragoș Săvulescu.

Acesta s-ar afla, spun unii, la Monte Carlo. Alții sunt convinși că este peste Ocean, în Statele Unite ale Americii. Acum, poza lui a fost adăugată pe lista urmăriților, de pe site-ul Poliției Române.

„Samuraiul” cu de toate

Poreclit „Samuraiul” în urmă cu un deceniu, când avea un look cu părul lung prins specific în coadă, ex-dinamovistul a fost un altfel de personaj în fotbalul și în showbizul românesc.

Cu educație, cu un stil atent de a se comporta și de a vorbi, înconjurat mereu de bodyguarzi, la volanul unor mașini scumpe, cu vile și cu apartamente în zonele de lux ale Capitalei, Săvulescu a făcut bani din energie și din tranzacții cu terenuri obținute într-un mod controversat. În dosarul retocedărilor, el este acuzat că a achiziționat la prețuri modice drepturile litigioase ale unor terenuri subevaluate, pe care apoi le vindea pe sume uriașe.

Mașini de-ți taie respirația

Dragoș se aseamănă cu Borcea în privința apetitului pentru mașini extravagante, pentru ceasuri de ediție limitatăcare costă cât apartamentele de lux, pentru viața bună și pentru femei foarte frumoase. Omul cu o avere estimată de specialiști la 10 milioane de euro a deținut și încă mai mai este proprietarul unui salon auto de lux.

Mașini de peste un milion de euro, printre care Lamborghini LP640 Roadster, un Porsche GT, o limuzină Mercedes S65 AMG şi un SUV Mercedes G55 AMG. Se plimba cu fiecare, nu le lăsa să se răcească în garaj.

Miss-uri în „palmares”

În privința femeilor frumoase, mai întâi s-a căsătorit în 2005 cu Rodica Ghionea la Palatul Regal, în Sala Tronului, şi a plătit 500.000 de euro pentru „nunta anului” – la vremea respectivă. Patru ani mai târziu cei doi s-au despărțit, iar despre Dragoș se știe că a avut o relație toridă și intensă cu Mădălina Ghenea, unii spunând că ar fi fost marea lui iubire.

De câțiva ani, cochetând cu viața de la Hollywood, Săvulescu și-a cumpărat o proprietate în Los Angeles. S-a căsătorit în 2017 cu o fostă Miss Universe, Angela Martini, la o capelă din Las Vegas. Cei doi s-au cunoscut la un party al lui Dragoș, a fost dragoste la prima vedere, iar românul și-a unit destinul pe repede înainte cu fotomodelul superb cu origini albaneze.

Cum se descrie Dragoș Săvulescu pe blog-ul personal

– „Am destule defecte, sunt conștient și lucrez personal să trec peste ele. Cu timpul, am realizat că nu există perfecțiune în această lume, fapt ce mi-a conferit acceptare, încredere și relaxare”

– „Mă bucur să pot ajuta oamenii, descoperind cât de mare e satisfacția atunci când îl ajuți pe cel ce are nevoie”

– „Am învățat că în viață poți câștiga prin corectitudine, cuvânt și seriozitate. Puțini înțeleg asta în ziua de azi”

– „Sunt un perfecționist. Mentalul îmi cere să fac absolut tot la cel mai înalt nivel. Prefer să renunț decât să accept mediocritatea”

– „Am reușit să-mi permit luxul de a nu mă interesa nivelul social sau financiar ca și criteriu de selectare a persoanelor cu care îmi petrec timpul. Puținii prieteni reali pe care-i am au un ridicat nivel sufletesc și intelectual”

8 ani a fost Săvulescu în conducerea lui Dinamo, iar un an a fost președintele-delegat al grupării

114 milioane de euro este prejudiciul total calculat de DNA în acest dosar al retrocedărilor

Acțiuni la Dinamo pentru bani, mașini și ceasuri

În 2012, Cristi Borcea s-a retras din acționariatul lui Dinamo și i-a predat acțiunile lui Săvulescu, cu care era vechi amic, tot el aducându-l la Dinamo la mijlocul anilor 2000. „Eu am primit de la Săvulescu 1,2 milioane de euro, două ceasuri, pe care le-am echivalat la 100.000 de euro, plus 140.000 de euroe. Am mai primit si un teren, echivalat la 2,5 milioane de euro. Nu m-a interesat terenul, dar a vrut el să-l punen ca să supraevalueze și el acțiunile”, a declarat Borcea. Ulterior, relațiile dintre cei doi s-au răcit, ajungându-se la contre publice.

A fost și actor, a jucat alături de staruri

Cu toate că este multimilionar de mulți ani, Săvulescu a cochetat și cu actoria. A debutat ca actor în filmul „Love by Design” (2014), alături de celebra Jane Seymour. Au urmat „Palatul Pionierilor” (2015), „High Strung” (2016), „Limani” (2016) și „Criminal” (2016), unde capul afișului a fost ținut de Kevin Costner, Ryan Reynolds, Gary Oldman şi Tommy Lee Jones. S-a ocupat și de producția de filme, se vorbea în 2016 de asocierea cu o producție în care să joace Brad Pitt.

