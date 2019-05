41 de oameni au murit în tragedia de pe aeroportul din Moscova, duminică. Avionul a decolat de pe Aeroportul Sheremetyevo la ora locală 17.50, către orașul Murmansk, arată Russia Today.

Avionul avea la bord 78 de persoane, dintre care 73 de pasageri și cinci membri ai echipajului. A zburat timp de 28 de minute până ce la bord a fost declanșată o situație de urgență.

Pilotul a comunicat turnului de control întoarcerea dar apoi a pierdut contactul radio.

Avionul a reușit să aterizeze, din a doua încercare, la ora locală 18:30. Aparatul de zbor a izbit pista cu putere iar coada avionului a izbucnit în flăcări. În timpul derapajului pe pista aeroportului din Moscova, avionul și-a schimbat brusc direcția oprindu-se la distanță mică de alte avioane parcate.

Pompierii au ajuns în aproximativ două minute la locul prăbușirii.

Oamenii s-au salvat pe ieșirile de urgență din partea din față a avionului, în timp ce coada acestuia era în flăcări. Evacuarea a durat 55 de secunde.

40 de pasageri și un membru al echipajului au murit. Mai multe persoane au fost spitalizate cu intoxicații și arsuri, trei persoane aflându-se în stare gravă.

Ministerul Transporturilor a demarat o anchetă.

Sursa imaginilor: Twitter

JUST IN:

Footage from INSIDE INFERNO raging at crash-landed Superjet-100 jet emerges onlinehttps://t.co/mVGmXVazhs pic.twitter.com/1Xmz0LWaLv

— RT (@RT_com) May 5, 2019