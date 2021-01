Transformarea industriei cărnii din Germania e o misiune dificilă: sunt interese politice la mijloc, iar consumatorii s-au obișnuit cu prețurile mici ale produselor.

Chiar dacă a scăzut consumul de carne în Germania, producția a rămas la nivel ridicat: 8,6 milioane de tone au fost produse în 2019, făcând Germania una dintre cele mai mari producătoare din Europa și al treilea cel mai mare exportator de carne de porc din lume, potrivit Financial Times.

Din această epopee, muncitorii din abatoare sunt cei care au de suferit: primesc salarii extrem de mici – iar uneori, nici pe acestea -, trăiesc în condiții mizere și sunt supuși la numeroase abuzuri.

Raya a lucrat peste 20 de ani într-un spital din Sofia, Bulgaria, câștigând 200 de euro pe lună. În septembrie 2019, a riscat totul și s-a mutat în Germania, mai mult pentru fiica ei. „Din disperare”, a povestit ea pentru Financial Times.

Începutul a fost umilitor și dureros. A încercat să se angajeze printr-o firmă de recrutare care s-a dovedit a fi falsă și care a dispărut imediat ce femeia a plătit taxa. Apoi, a ajuns în mijlocul mafiei, pe lângă Munchen, la un depozit de legume. Acolo a fost arestată și deportată.

În decembrie, a găsit pe Facebook compania a doi macedoneni stabiliți în Germania, care recrutau muncitori pentru firme ca Basselmann, subcontractori pentru mari producători de carne din Europa, inclusiv Tönnies, acolo unde vara trecută a izbucnit un focar de COVID-19, când 1.000 de români au fost infectați.

O postare de pe Facebook promitea un salariu de peste 1.600 de euro și condiții de muncă bune. A fost angajată la Basselmann și trimisă la muncă la abatorul Tönnies, cel mai mare din Germania.

În unele zile, a povestit Raya pentru Financial Times, nici măcar nu avea mănuși și trebuia să opereze cu mâinile goale carnea înghețată. A ridicat zeci de cutii de 30 de kilograme de carne și nu își mai simțea mâinile, dar niciodată nu a apelat la doctor.

Șeful ei țipa și arunca cutii în muncitori, ca să se miște mai repede, amenințându-i că îi concediază pe cei care se plâng că se simt rău și vor să-și ia liber.

Când am fost arestată în Munchen, am aflat că am fost victima mafiei. La fel m-am simțit și aici, doar că mai rău, pentru că treaba asta e legală.

Raya pentru Financial Times: