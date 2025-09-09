Studiul a vizat peste 200 de finanțatori ai principalelor formațiuni, informațiile fiind preluate din Monitorul Oficial. Raportul nu acoperă alegerile din 2025 și nu include toate partidele sau toate numele publicate, ci doar PSD, PNL, USR, AUR și PUSL, selectând finanțările relevante. Au fost analizate cotizații mari, donații și împrumuturi care depășesc pragurile legale de raportare, pentru a evidenția principalii finanțatori și sursele banilor direcționați către campaniile electorale.

De asemenea, raportul nu a inclus contribuțiile declarate în campanii, ci doar fondurile intrate direct la partide, esențiale pentru că ulterior au fost direcționate spre campanii. PSD, de exemplu, a adunat doar din împrumuturi circa 100 de milioane de lei.

Analiza arată că partidele au apelat masiv la finanțări private, nu la subvenții, strategia fiind obținerea de rambursări din bani publici și folosirea netransparentă a subvențiilor. Deși numărul cazurilor în care finanțatorii nu își pot justifica donațiile sau împrumuturile este relativ mic, există situații în care persoane au direcționat sume apropiate sau chiar mai mari decât veniturile declarate. În plus, au fost identificate și cazuri de finanțatori care au sprijinit simultan două sau mai multe partide, inclusiv prin firme apropiate, o metodă de a cumpăra influență sau de a paria pe mai multe opțiuni politice.

Recomandări Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector la UBB II: Cum a trimis cea mai bună facultate din țară să aibă activități didactice pe un deal de lângă Cluj-Napoca

Analiza relevă și situații în care mari finanțatori rămân complet necunoscuți în spațiul public, în ciuda sumelor semnificative donate, unele de până la 660.000 de lei. Au fost identificate cazuri de persoane care ar fi împrumutat bani pentru a-i direcționa către partide, precum și situații în care împrumuturile nu apar în declarațiile de avere. Totodată, unele firme nou-înființate, fără activitate economică reală, au reușit să împrumute partidele la scurt timp după înființare, ceea ce ridică suspiciuni privind sursa reală a banilor.

Analiza integrală, pe expertforum.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE