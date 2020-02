De Valentina Postelnicu,

Primarul Capitalei a precizat că secretarul de stat din MAI, Raed Arafat, face toate comunicările publice pe acest subiect.

„Pot să confirm doar faptul că atât săptămâna trecută, cât şi în weekend am ţinut permanent legătura cu Raed Arafat în cadrul Comitetului de situaţii de urgenţă la nivelul municipiului Bucureşti şi împreună am luat toate măsurile care se impun. Este adevărat, am pus la dispoziţie o locaţie pentru persoanele care trebuie să fie carantinate în această perioadă timp de 14 zile. Locaţia a fost pusă la dispoziţie de către Primăria Capitalei”, a spus ea.

Gabriela Firea a precizat că locaţia centrului este secretă.

„Este un secret de serviciu, nu pot să vă dau adresa, aşa am stabilit spre binele acestor persoane care trebuie să stea în carantină 14 zile şi al persoanelor care vor veni în continuare în ţară şi vor avea nevoie de un spaţiu, în primul rând securizat, un spaţiu adecvat, primitor, cu îmbrăcăminte, alimente, obiecte de îngrijire personală, astfel încât să se simtă în siguranţă”, a spus Firea, la Palatul Parlamentului.

Recomandări Țeapă de sute de milioane euro. Cum a păcălit o firmă românească guvernul din Tanzania. Unul din angajații firmei a lucrat la Ministerul Justiției din România unde ar fi măsluit o licitație

În acest moment, în acea locaţie, sunt în carantină două persoane a căror identitate este secretă, iar clădirea respectivă are o capacitate de cazare de maximum 100 de oameni, a mai spus Firea.

Întrebată dacă a colaborat pe acest subiect şi cu premierul desemnat Ludovic Orban, Gabriela Firea a spus că nu a discutat cu acesta despre acest subiect.

„Nu am discutat cu el. La ce preocupări văd că are domnul premier demis, garduri, şanţuri, nu cred că este interesat de o situaţie care trebuie să fie gestionată şi la nivelul României. Toţi premierii europeni sunt preocupaţi de coronavirus, la noi premierul este interesat de garduri, de şanţuri”.

GSP.RO Cine e bărbatul care a bătut-o pe Daniela Crudu. Motivul pentru care iubitul vedetei TV a primit interdicție 5 zile

HOROSCOP Horoscop 10 februarie 2020. Scorpionii pot face multe lucruri bune astăzi