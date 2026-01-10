Extinderea pe piața germană

PESA intenționează să păstreze identitatea HeiterBlick, inclusiv sigla și fabrica din Leipzig, și să își consolideze prezența pe piața germană. Obiectivul principal al achiziției este de a facilita intrarea pe piața germană a tramvaielor, care este de patru ori mai mare decât cea poloneză. Până acum, PESA nu a reușit să obțină contracte pentru tramvaie în această țară, însă achiziția HeiterBlick ar putea schimba această situație.

„Considerăm că PESA și HeiterBlick se completează perfect – fuziunea aduce sinergii de competențe și schimburi reciproce de experiență între cele două echipe, ceea ce este esențial pentru consolidarea poziției noastre în Europa”, a declarat Krzysztof Zdziarski, președintele consiliului de administrație al PESA Bydgoszcz, citat de Economica.net.

Problemele financiare ale HeiterBlick

Cu toate acestea, HeiterBlick s-a confruntat cu dificultăți financiare în ultimele luni, determinate de încheierea contractelor la prețuri pre-inflație și de creșterea costurilor, în special din cauza impactului războiului din Ucraina, notează Rynek Kolejowt. În ciuda acestor probleme, compania rămâne o achiziție strategică pentru PESA datorită portofoliului său de comenzi și a reputației solide pe piața germană.

„Suntem încântați că am găsit un partener puternic în PESA. HeiterBlick are un model de afaceri promițător și o situație bună a comenzilor. Restructurarea ne-a permis să depășim o situație inițială dificilă. Mulțumiri speciale angajaților noștri, care ne-au susținut întotdeauna”, a declarat Samuel Kermelk, director general al HeiterBlick.

Planuri de dezvoltare

PESA, care a obținut recent o finanțare de 7 miliarde de zloți polonezi (aproximativ 1,66 miliarde de euro) pentru extinderea capacității sale de producție din Polonia, intenționează să optimizeze costurile prin mutarea unor procese de producție, precum sudura și construcția, în Polonia.

Totuși, asamblarea finală și vânzarea vehiculelor vor rămâne în Leipzig, iar fabrica HeiterBlick va fi extinsă și adaptată pentru a răspunde cerințelor pieței germane.

Continuarea proiectelor HeiterBlick

Un alt obiectiv important al achiziției este finalizarea comenzilor curente ale HeiterBlick, inclusiv tramvaie pentru orașele Leipzig și Würzburg. Contractele pentru livrarea de tramvaie către Zwickau și Görlitz au fost însă anulate, cele două orașe anunțând noi licitații. Leipzig, principalul client, nu s-a retras din contract și ar putea comanda peste 100 de tramvaie suplimentare.

«Competitivitatea internațională a companiilor poloneze este una dintre direcțiile strategice ale Fondului Polonez de Dezvoltare. Achiziția HB de către PESA arată că compania poloneză se îndreaptă în mod constant către o poziție de lider în soluții industriale în Uniunea Europeană”, a subliniat Piotr Matczuk, președintele Fondului Polonez de Dezvoltare, citat de Rynek Kolejowt.

Contribuția PESA pe piața locală

De-a lungul timpului, PESA a reușit să câștige contracte importante și pe piața românească, furnizând tramvaie în orașele Iași și Craiova, dar și trenuri – 20 de rame de lung parcurs și 62 de trenuri de scurt parcurs. Achiziția HeiterBlick promite să deschidă noi oportunități pentru producătorul polonez, atât în Germania, cât și în alte piețe europene.

Cu sprijinul HeiterBlick, PESA intenționează să ofere tramvaie adaptate cerințelor pieței germane, inclusiv modele cu podea joasă și alte specificații tehnice conforme.

Proiecte inovatoare, precum tramvaiul cu propulsie pe bază de hidrogen, vor continua să fie dezvoltate în cadrul acestui parteneriat, consolidând poziția ambelor companii pe piață.