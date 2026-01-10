Extinderea pe piața germană

PESA intenționează să păstreze identitatea HeiterBlick, inclusiv sigla și fabrica din Leipzig, și să își consolideze prezența pe piața germană. Obiectivul principal al achiziției este de a facilita intrarea pe piața germană a tramvaielor, care este de patru ori mai mare decât cea poloneză. Până acum, PESA nu a reușit să obțină contracte pentru tramvaie în această țară, însă achiziția HeiterBlick ar putea schimba această situație.

„Considerăm că PESA și HeiterBlick se completează perfect – fuziunea aduce sinergii de competențe și schimburi reciproce de experiență între cele două echipe, ceea ce este esențial pentru consolidarea poziției noastre în Europa”, a declarat Krzysztof Zdziarski, președintele consiliului de administrație al PESA Bydgoszcz, citat de Economica.net.

Problemele financiare ale HeiterBlick

Cu toate acestea, HeiterBlick s-a confruntat cu dificultăți financiare în ultimele luni, determinate de încheierea contractelor la prețuri pre-inflație și de creșterea costurilor, în special din cauza impactului războiului din Ucraina, notează Rynek Kolejowt. În ciuda acestor probleme, compania rămâne o achiziție strategică pentru PESA datorită portofoliului său de comenzi și a reputației solide pe piața germană.

„Suntem încântați că am găsit un partener puternic în PESA. HeiterBlick are un model de afaceri promițător și o situație bună a comenzilor. Restructurarea ne-a permis să depășim o situație inițială dificilă. Mulțumiri speciale angajaților noștri, care ne-au susținut întotdeauna”, a declarat Samuel Kermelk, director general al HeiterBlick.

Planuri de dezvoltare

PESA, care a obținut recent o finanțare de 7 miliarde de zloți polonezi (aproximativ 1,66 miliarde de euro) pentru extinderea capacității sale de producție din Polonia, intenționează să optimizeze costurile prin mutarea unor procese de producție, precum sudura și construcția, în Polonia.

Totuși, asamblarea finală și vânzarea vehiculelor vor rămâne în Leipzig, iar fabrica HeiterBlick va fi extinsă și adaptată pentru a răspunde cerințelor pieței germane.

Continuarea proiectelor HeiterBlick

Un alt obiectiv important al achiziției este finalizarea comenzilor curente ale HeiterBlick, inclusiv tramvaie pentru orașele Leipzig și Würzburg. Contractele pentru livrarea de tramvaie către Zwickau și Görlitz au fost însă anulate, cele două orașe anunțând noi licitații. Leipzig, principalul client, nu s-a retras din contract și ar putea comanda peste 100 de tramvaie suplimentare.

«Competitivitatea internațională a companiilor poloneze este una dintre direcțiile strategice ale Fondului Polonez de Dezvoltare. Achiziția HB de către PESA arată că compania poloneză se îndreaptă în mod constant către o poziție de lider în soluții industriale în Uniunea Europeană”, a subliniat Piotr Matczuk, președintele Fondului Polonez de Dezvoltare, citat de Rynek Kolejowt.

Contribuția PESA pe piața locală

De-a lungul timpului, PESA a reușit să câștige contracte importante și pe piața românească, furnizând tramvaie în orașele Iași și Craiova, dar și trenuri – 20 de rame de lung parcurs și 62 de trenuri de scurt parcurs. Achiziția HeiterBlick promite să deschidă noi oportunități pentru producătorul polonez, atât în Germania, cât și în alte piețe europene.

Cu sprijinul HeiterBlick, PESA intenționează să ofere tramvaie adaptate cerințelor pieței germane, inclusiv modele cu podea joasă și alte specificații tehnice conforme.

Proiecte inovatoare, precum tramvaiul cu propulsie pe bază de hidrogen, vor continua să fie dezvoltate în cadrul acestui parteneriat, consolidând poziția ambelor companii pe piață.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cristian Tudor Popescu spune că românii sunt revoltați de majorarea impozitelor pe locuințe, dar plătesc cele mai mici taxe din Europa. Cititorii, furioși: „Plătești și primeşti bătaie de joc”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
Viva.ro
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Unica.ro
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Elle.ro
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
gsp
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
GSP.RO
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Avantaje.ro
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Săpăturile în versant pentru secțiunea montană a autostrăzii Sibiu-Pitești continuă, în ciuda condițiilor meteo: „Tehnologia permite avansul constant”
Știri România 19:06
Săpăturile în versant pentru secțiunea montană a autostrăzii Sibiu-Pitești continuă, în ciuda condițiilor meteo: „Tehnologia permite avansul constant”
Școala românească în iernile comuniste din anii ‘80. Eleve, în scrisorile către părinți: „Mai rău ca la puşcărie/ E râie. Sunt şi păduchi”
Analiză
Știri România 17:00
Școala românească în iernile comuniste din anii ‘80. Eleve, în scrisorile către părinți: „Mai rău ca la puşcărie/ E râie. Sunt şi păduchi”
Parteneri
Momentul în care Trump citește din greșeală cu voce tare un bilet primit de la Marco Rubio la o întâlnire cu giganții petrolieri
Adevarul.ro
Momentul în care Trump citește din greșeală cu voce tare un bilet primit de la Marco Rubio la o întâlnire cu giganții petrolieri
Dinamo s-a înțeles cu jucătorul dorit și de Gigi Becali! Anunțul lui Andrei Nicolescu
Fanatik.ro
Dinamo s-a înțeles cu jucătorul dorit și de Gigi Becali! Anunțul lui Andrei Nicolescu
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Parteneri
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Elle.ro
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”

Monden

Ce afaceri are Nadia Comăneci în SUA. Averea fostei gimnaste se ridică la milioane de dolari
Stiri Mondene 17:10
Ce afaceri are Nadia Comăneci în SUA. Averea fostei gimnaste se ridică la milioane de dolari
Final de an dureros pentru Roxana Ciuhulescu. „Este vorba de un cancer pulmonar. Au ieșit ultimele teste”
Stiri Mondene 16:55
Final de an dureros pentru Roxana Ciuhulescu. „Este vorba de un cancer pulmonar. Au ieșit ultimele teste”
Parteneri
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
TVMania.ro
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
ObservatorNews.ro
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
GSP.ro
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
Fostul fotbalist legitimat la FCSB se iubește cu Elena, solista trupei Mandinga » Primele imagini împreună
GSP.ro
Fostul fotbalist legitimat la FCSB se iubește cu Elena, solista trupei Mandinga » Primele imagini împreună
Parteneri
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Mediafax.ro
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Imaginile durerii de la înmormântarea lui Matei, fiul preotului care a murit în ziua de Bobotează! Mama și fratele său se află în continuare în stare gravă la spital
StirileKanalD.ro
Imaginile durerii de la înmormântarea lui Matei, fiul preotului care a murit în ziua de Bobotează! Mama și fratele său se află în continuare în stare gravă la spital
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu, între 12 și 16 ianuarie! Zonele care vor fi afectate
KanalD.ro
Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu, între 12 și 16 ianuarie! Zonele care vor fi afectate

Politic

AUR vrea ca PSD să susțină o moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu: „Nu mai poate să se pretindă partid de opoziție”
Politică 17:31
AUR vrea ca PSD să susțină o moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu: „Nu mai poate să se pretindă partid de opoziție”
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Politică 09 ian.
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
El e noul fundaș central al CFR Cluj. A semnat în cantonamentul din Spania al ardelenilor. Exclusiv
Fanatik.ro
El e noul fundaș central al CFR Cluj. A semnat în cantonamentul din Spania al ardelenilor. Exclusiv
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026