Evenimentul, care se desfășoară în centrul orașului Timișoara, a fost marcat de acest incident nefericit. Potrivit primelor informații, Marco Leu, aflat la volanul mașinii, a scăpat nevătămat, însă copilotul său a suferit răni. Vehiculul a suferit avarii semnificative în urma accidentului.

Competitia, creată de legendarul Mihai Leu, reunește 26 de piloți de top din România. Traseul urban spectaculos are startul în Piața Iancu Huniade, iar parcul service este amplasat în parcarea Modex din centrul Timișoarei.

Programul zilei include antrenamente și recunoașteri, urmate de manșele oficiale de concurs începând cu ora 14.00. Festivitatea de premiere este programată la ora 16.00 în Parcul Service.

Evenimentul trebuia să fie deschis de Marco Leu, pilotând Audi-ul R8 GT3 al tatălui său. Pe lista de start se regăsesc piloți din diverse ramuri ale motorsportului: raliu, viteză în coastă, drift și circuit.

Printre participanții de marcă se numără Vali Porcișteanu, campion național absolut de raliuri, alături de alte nume consacrate și tineri talentați din automobilismul românesc.

Ediția din acest an, denumită Trofeul Profi Timișoara, este dedicată memoriei fondatorului competiției, Mihai Leu.

