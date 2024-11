Ștefan Ciucă a participat miercuri seară la o emisiune la Antena 3, unde a spus că preferă pescuitul în locul luminii reflectoarelor.

Valorile insuflate de Nicolae Ciucă fiului său

Vorbind despre așteptările tinerilor, Ștefan Ciucă a declarat: „Cel puţin tinerii de vârsta mea cred că aşteaptă mai degrabă acţiuni decât mesaje electorale, poveşti, cred că suntem sătui cu toţii”.

Fiul lui Ciucă a împărtășit și lecțiile învățate de la tatăl său.

„Aş prefera să spun ce am învăţat eu de la tata: în primul rând, familia este centrul universului pentru fiecare dintre noi. În al doilea rând, am învăţat ce înseamnă dragostea pentru ţară, şi nu din aceasta mondenă, cum se întâmplă mai ales în perioadele astea şi la zilele naţionale. Am învăţat să fiu cinstit şi onest, să fiu punctual”, a spus Ștefan Ciucă.

Cariera profesională a lui Ștefan Ciucă

Deși provine dintr-o familie cu tradiție militară, fiul lui Nicolae Ciucă a ales o carieră în IT. El lucrează de șase ani ca programator la o companie străină.

„Sunt programator într-o companie străină în România. Mă ocup de analiza datelor. De șase ani lucrez în același loc, sunt mândru de ceea ce fac, îmi place”, a precizat Ștefan Ciucă.

Ștefan Bogdan Ciucă are 35 de ani, dar nu există multe informații despre el în spațiul public și nici despre studiile absolvite.

Nicolae Ciucă, președintele PNL și al Senatului, este candidatul liberalilor la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie.

