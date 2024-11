Nicolae Ciucă, candidatul PNL la Președinția României I Portret

Nicolae Ciucă este președintele PNL din aprilie 2022 și președintele Senatului din iunie 2023. El a fost și premierul României în perioada noiembrie 2021-iunie 2023.

Data nașterii: 7 februarie 1967 (zodia Vărsător)

Locul nașterii: comuna Plenița, județul Dolj

Soție: Maria Cristina Ciucă

Copii: Ștefăniță Bogdan, 35 de ani

Soția lui Nicolae Ciucă, Cristina Maria Ciucă, a apărut prima dată în public la o emisiune electorală care a avut loc pe 28 octombrie 2024 la Antena 3. Foto: Facebook Nicolae Ciucă

În privința lui Ștefăniță Bogdan Ciucă, nu există informații privind studiile absolvite, dar Nicolae Ciucă a făcut câteva referiri în cartea „În slujba țării”, lansată în septembrie: „A făcut medicină, dar apoi a luat o decizie curajoasă. A fost o vreme când condiția de medic devenise ingrată, se porniseră campanii de denigrare împotriva unor medici celebri, inclusiv împotriva mentorilor săi, pe care îi respecta. Asta l-a amărât atât de mult încât m-a rugat să nu mă supăr dacă o să renunțe, în favoarea celeilalte pasiuni, informatica”.

Educație – ce studii are Nicolae Ciucă

Potrivit CV-ului, Nicolae Ciucă a terminat Liceul Militar Tudor Vladimirescu din Craiova în 1985, apoi a făcut Şcoala Militară de Ofiţeri Activi Nicolae Bălcescu la Sibiu (1985-1988). În perioada 1993-1995 a urmat cursurile Academiei de Înalte Studii Militare, Facultatea Interarme, la Bucureşti, iar în 2003 a devenit Doctor în ştiinţe militare cu lucrarea „Dimensiunea angajării Armatei României în operaţii întrunite multinaţionale”, la Universitatea Națională de Apărare Carol I din București.

La fel ca în cazul lui Marcel Ciolacu, candidatul PSD la Președinția României, și studiile lui Nicolae Ciucă au stârnit controverse. El a fost acuzat în ianuarie 2022 de jurnalista Emilia Șercan, într-un articol Press One, că a plagiat în teza de doctorat din 2003. La acel moment, Ciucă era premierul României, nu și președintele PNL. El s-a apărat imediat cerând verificarea tezei. Ulterior, a spus de mai multe ori că și-a făcut lucrarea „după normele și regulile de la vremea respectivă” și că el consideră că nu a plagiat.

Cariera profesională – ce CV are Nicolae Ciucă

Nicolae Ciucă a ales încă din adolescență să urmeze o carieră militară și a explicat în cartea sa: „Tata ar fi vrut să urmez un liceu energetic, ceea ce era la modă pe vremea aceea. Mai toți băieții de vârsta mea sperau să ajungă într-o bună zi studenți la Politehnică. Erau locuri de muncă suficiente într-o economie axată pe industrializare și mai bine plătite. Eu, însă, spre mirarea alor mei, am optat pentru Liceul Militar. Tata a încercat să mă prevină că o carieră militară e marcată de privațiuni, de constrângeri și că trebuie cu adevărat să-ți placă ce faci ca să le suporți cu inima deschisă”.

Drept urmare, parcursul profesional al lui Nicolae Ciucă a fost următorul:

august 1988-martie 1989 – comandant de pluton lansare la Regimentul 26 Mecanizat „Rovine”, Craiova

septembrie 1992-octombrie 1993 – ofiţer de stat major în Biroul operaţii, Batalionul 121 Cercetare, Craiova

martie 1989-septembrie 1992 – comandant de pluton cercetare şi instrucţie la Batalionul 121 Cercetare, Craiova

iulie 1995-mai 1996 – ofiţer de stat major în Biroul operaţii şi pregătire pentru luptă, Brigada 2 Mecanizată „Rovine”, Craiova

mai 1996-mai 1997 – ofiţer de stat major în cadrul misiunii „UNAVEM III”, Angola

mai 1997-noiembrie 1998 – ofiţer de stat major în Biroul operaţii şi pregătire pentru luptă, Brigada 2 Mecanizată „Rovine”, Craiova

noiembrie 1998-februarie 2001 – şef de stat major al Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, Craiova

2000 – şef de stat major al Batalionului 26 Infanterie – rezervă strategică SACEUR

februarie 2001-octombrie 2004 – comandant al Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, Craiova

2001 – comandant al Batalionului 26 Infanterie – rezervă strategică SACEUR, participă la exerciţiul multinaţional „Dynamic Response”, Bosnia şi Herţegovina

iunie 2002-ianuarie 2003 – comandant al Batalionului 26 Infanterie care a participat la misiunea „Enduring Freedom”, Afganistan

2003 – conducător/director al exerciţiului OCE/EXDIR, în cadrul misiunii ISAF

ianuarie 2004-iulie 2004 – comandant al Batalionului 26 Infanterie participant la misiunea „Antica Babilonia” din Irak

octombrie 2004-octombrie 2006 – şef al operaţiilor, Brigada 2 Infanterie „Rovine”, Craiova

octombrie 2006-martie 2007, împuternicit şef de stat major, Brigada 2 Infanterie „Rovine”, Craiova

martie 2007-februarie 2009 – locţiitor al comandantului Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată „Unirea Principatelor”, Focşani

februarie 2009-ianuarie 2011 – comandant al Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată „Unirea Principatelor”, Focşani

ianuarie 2011-ianuarie 2014 – comandant al Diviziei 2 Infanterie „Getica”, Buzău

ianuarie 2014-octombrie 2014 şef al Statului Major al Forţelor Terestre

octombrie 2014-ianuarie 2015 – locţiitor al şefului Statului Major General

ianuarie 2015-octombrie 2019 – şef al Statului Major al Apărării

noiembrie 2019-decembrie 2020 – ministrul apărării naţionale

Cariera politică a lui Nicolae Ciucă

În iunie 2018, când era șeful al Statului Major al Apărării, Nicolae Ciucă a spus la Radio România Actualități că nu va face politică.

„Consider atât de sfântă onoare şi demnitatea de a fi fost şeful Statului Major al Apărării încât, indiferent de ceea ce mi s-ar propune, nu voi face altceva. Odată ce ai fost şeful Statului Major al Apărării… Reprezintă demnitatea cea mai mare pentru fiecare dintre noi. Iar eu consider că nu trebuie să fie în niciun fel umbrită această poziţie de activitate în alt domeniu. Nu voi face politică. Voi face tot ceea ce îmi stă în putere şi îmi va îngădui viitorul să sprijin această instituţie. Dar nu dintr-o funcţie publică”, afirma generalul. Această declarație a dispărut de pe site-ul romania-actualitati.ro în octombrie 2021, dar ulterior a fost repostată.

În cartea sa, Ciucă a explicat de ce și-a încălcat promisiunea și a intrat totuși în politică, mai întâi ca ministru al Apărării în 2019: „Am primit un telefon de la Președintele României (n.red. Klaus Iohannis) prin care mă întreba dacă sunt de acord să trec în rezervă și să devin ministru al Apărării. Președintele e comandantul forțelor armate și, chiar dacă ceea ce îmi adresa era o rugăminte, venită din partea dumnealui, era un fel de ordin, nu puteam să refuz”.

„Am intrat în politică abia peste un an, când am candidat pe listele pentru Senat, din partea Partidului Național Liberal. La începutul lunii noiembrie 2020, am fost chemat la premier, domnul Ludovic Orban, care era și președintele PNL și mi-a spus că ar fi bine să devin membru PNL și să candidez pe liste în județul natal, Dolj. Am acceptat și așa am intrat în politică”, a mai povestit Ciucă.

Ministrul de Atunci al Apărării a intrat în PNL în toamna lui 2020, dar nu putea candida și la șefia partidului pentru că statutul PNL prevede că vechimea în partid trebuie să fie de cel puțin 5 ani. Așa că Nicolae Ciucă a primit o derogare de la statut pe 5 aprilie 2022, iar pe 10 aprilie 2022 a devenit președintele PNL, fiind singurul candidat.

Cariera politică a lui Ciucă a inclus următoarele borne:

noiembrie 2019-decembrie 2020 – ministrul apărării naţionale

decembrie 2020 – prim-ministru interimar şi ministru al apărării naţionale

decembrie 2020-prezent – senator

decembrie 2020-noiembrie 2021 – ministrul apărării naţionale

noiembrie 2021-iunie 2023 – premierul României

aprilie 2022-prezent – președintele PNL

iunie 2023-prezent – președintele Senatului

În acest moment, Nicolae Ciucă este pe locul 3 în topul longevității președinților PNL din ultimii 15 ani.

Top președinti PNL în ultimii 15 ani, după durata mandatului:

Crin Antonescu – 5 ani si 2 luni

Ludovic Orban – 4 ani si 3 luni

Nicolae Ciucă – 2 ani și 7 luni

Alina Gorghiu – 2 ani

Vasile Blaga – 1 an si 9 luni

Nicolae Ciucă a fost numit premier în noiembrie 2021 datorită rotației agreate între PNL, partid condus atunci de Florin Cîțu, și PSD, condus de Marcel Ciolacu. Acordul politic, semnat de liderii PNL, PSD, UDMR și minorități atunci când Florin Cîțu era încă președintele PNL, prevedea că Nicolae Ciucă (PNL) va fi șeful Guvernului până în mai 2023.

Acum Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă sunt contracandidați la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie. Cei doi nu își mai vorbesc însă de câteva săptămâni, după ce președintele PNL a anunțat pe 7 octombrie că rupe coaliția cu PSD, deoarece Curtea Constituțională a eliminat-o pe Diana Șoșoacă din cursa pentru prezidențiale, mutare considerată de Ciucă decisă de PSD ca să îl avantajeze pe Ciolacu.

Programul politic al lui Nicolae Ciucă – ce a promis în campanie

PNL a promis o creştere a salariului mediu net de la 5.000 lei, cât este acum, la 7.000 lei, majorarea pensiilor, toate gospodăriile să aibă acces la apă până în 2028 şi continuarea programelor Prima Casă și Noua Casă.

O altă măsură aflată în programul de guvernare pentru perioada 2025-2028 este consolidarea Pilonului 2 de pensii, adică pensiile private, prin creșterea graduală a procentului, de la 4,75% din contribuția socială cât este acum, la 6% în următorii 4 ani.

„PNL va menţine cota unică de impozitare şi va avea o guvernare orientată spre dezvoltarea investiţiilor economice. Este o iluzie să credem că suprataxarea celor care muncesc şi a mediului privat va aduce mai mulţi bani la buget, bani pe care eventual PSD să-i risipească pe măsuri populiste, cu sinecuri de partid”, a promis Ciucă pe 2 noiembrie.

Ce trebuie să știi despre Nicolae Ciucă

Aspectele cele mai controversate ale vieții președintelui PNL sunt legate de acuzațiile de plagiat și de cartea „În slujba țării”.

Ciucă a fost acuzat în ianuarie 2022, într-un articol publicat de jurnalista Emilia Șercan în Press One, că a plagiat în teza de doctorat pe care a susținut-o în 2003 la Universitatea Națională de Apărare Carol I (UNAP). Concret, Nicolae Ciucă ar fi plagiat cel puțin 42 de pagini din totalul de 138, iar 19 pagini erau copiate din alte două teze de doctorat. Premierul de la acel moment s-a apărat și a transmis că el a „realizat lucrarea conform cerințelor legale existente” și a precizat că a cerut verificarea propriei teze.

În martie 2022, PressOne a scris că fostul premier liberal a blocat în justiţie analiza de plagiat. O lună mai târziu, după ce a fost votat președinte al PNL, Ciucă a spus că nu a plagiat și să „lăsăm instituţiile să îşi prezinte concluziile, apoi voi lua o decizie” în privința eventualei demisii.

În primăvara lui 2023, dosarul penal în care Ciucă a fost acuzat de încălcarea drepturilor de autor în teza de doctorat a fost clasat de Parchetul General, pe motiv că presupusele fapte s-au prescris din 2008. La momentul clasării, Ciucă era premierul României și președintele PNL.

Ciucă a negat că a plagiat, inclusiv când a fost votat președintele PNL în aprilie 2022

În privința cărții lui Nicolae Ciucă, „În slujba țării” a fost promovată, potrivit site-ului Snoop, cu două milioane de euro din bani publici și a fost lansată oficial pe 8 septembrie, atipic, într-o emisiune culinară a lui Mircea Dinescu.

Cartea autobiografică nu poate fi însă găsită în librării și se poate citi sau descărca gratuit doar în format electronic de pe site-ul lui Ciucă. De asemenea, nu există un preț pentru „În slujba țării” și nici tirajul. Se știe doar numele editurii, RAO, dar cartea nu poate fi comandată acolo pentru că nu există.

Singura referire pe site-ul RAO este la numele autorului, dar mesajul este „Nu există cărți pentru acest autor”

Declarații celebre ale lui Nicolae Ciucă:

A confundat-o pe Alina Gorghiu cu Roberta Anastase – în mai 2022, cu ocazia împlinirii a 147 de ani de la înființarea PNL, într-un discurs ținut la Biblioteca Centrală Universitară din București, Ciucă a spus: „Nu închei înainte de a le mulţumi celor patru preşedinţi ai PNL prezenţi aci în sală. Cred că nu greşesc: domnul Valeriu Stoica, domnul Crin Antonescu, domnul Vasile Blaga şi, desigur, doamna Roberta Anastase. Scuze, scuze, scuze…”, a spus Ciucă zâmbind. S-a referit la Alina Gorghiu, prezentă în primul rând din sală, dar nu a revenit cu numele fostei președinte PNL din perioada 2014-2016. Anastase nu a fost niciodată șef la PNL.

cu ocazia împlinirii a 147 de ani de la înființarea PNL, într-un discurs ținut la Biblioteca Centrală Universitară din București, Ciucă a spus: „Nu închei înainte de a le mulţumi celor patru preşedinţi ai PNL prezenţi aci în sală. Cred că nu greşesc: domnul Valeriu Stoica, domnul Crin Antonescu, domnul Vasile Blaga şi, desigur, doamna Roberta Anastase. Scuze, scuze, scuze…”, a spus Ciucă zâmbind. S-a referit la Alina Gorghiu, prezentă în primul rând din sală, dar nu a revenit cu numele fostei președinte PNL din perioada 2014-2016. Anastase nu a fost niciodată șef la PNL. A uitat două nume importante la prezentarea miniștrilor PNL – în iunie 2023, Nicolae Ciucă a prezentat la Parlament, după ședința partidului, lista cu numele viitorilor miniștri din Guvernul Ciolacu. A început cu Cătălin Predoiu, vicepremier și ministru de interne, apoi a continuat: „Ministrul afacerilor externe, doamna Luminița Odobescu, ministrul educației, doamna Ligia Deca, ministrul justiției este doamna Alina Gorghiu, ministrul dezvoltării este domnul Adrian Veștea, ministrul Mediului este domnul Mircea Fechet și ministrul culturii este doamna Raluca Turcan”. Iar aici s-a oprit cu prezentarea miniștrilor. După câteva secunde, Ciucă a revenit: „Scuzați-mă, ministrul de finanțe este domnul Marcel Boloș”. A urmat iarăși un moment de tăcere, apoi a spus: „Și la Energie … sunt mulți, la Energie este domnul Sebastian Burduja”

„Îmi place foarte mult să fiu în apă. Apa este ca o răcorire, nu doar că este rece, dar când poți să o domini, să fii deasupra ei, te răcorești” – în august 2024 , a spus la o emisiune TV ce preferințe are. „Mi-ar plăcea foarte mult să fiu asociat cu un animal care trăiește la noi în România, de ce nu, ursul? Mi-ar plăcea să mi se spună scorpion, pentru că sunt cel care a comandat Scorpionii Roșii”, a adăugat Ciucă.

, a spus la o emisiune TV ce preferințe are. „Mi-ar plăcea foarte mult să fiu asociat cu un animal care trăiește la noi în România, de ce nu, ursul? Mi-ar plăcea să mi se spună scorpion, pentru că sunt cel care a comandat Scorpionii Roșii”, a adăugat Ciucă. „Onoare, respect, predictibilitate” – în octombrie 2024, președintele PNL și al Senatului a fost pus, în emisiunea „La Măruță” de la Pro TV, să numească trei calități ale lui Ciolacu pe care el nu le are și a răspuns: „Onoare, respect, predictibilitate”. Surprins de răspuns, moderatorul l-a întrebat pe Ciucă dacă este sigur de răspuns, iar președintele PNL a răspuns că da.

Poze cu Nicolae Ciucă

Principalele repere ale carierei lui Nicolae Ciucă din ultimul deceniu, în imagini.

