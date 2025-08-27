Bunuri de peste 400.000 de dolari

Biroul șerifului din districtul Martin a anunțat pe Facebook prinderea infractorului român, dar și prada descoperită asupra acestuia.

Arestarea suspectului a avut loc p bulevardului Martin Downs și a dus la recuperarea a peste 400.000 de dolari în bijuterii furate – inclusiv ceasuri de lux, un inel cu diamante în valoare de 40.000 de dolari, lanțuri și monede de aur și 30.000 de dolari bani gheață.

Bijuteriile furate au fost găsite îndesate într-un rucsac de pluș al unuia dintre copii. Arestarea a venit la o zi după ce suspectul a spart un magazin de bijuterii din Stuart.

Suspectul, Marcu Rostas, în vârstă de 33 de ani, deținea numeroase acte false și se află în Statele Unite ilegal. El este căutat în mai multe state pentru fapte similare.

Rețeaua folosește diverse trucuri pentru a fura

Rostas face parte dintr-o rețea de hoți, care se deplasează prin Statele Unite, vizând diverse persoane, prin folosirea unor trucuri înșelătoare pentru a fura sume mari de bani sau obiecte de valoare. Acești hoți lucrează adesea în grupuri și pot include femei, copii sau complici bătrâni care ajută la crearea diversiunilor.

În timp ce un membru distrage atenția victimei, altul fură în liniște bijuterii, bani sau alte obiecte de valoare în câteva secunde. Ei jefuiesc magazine de bijuterii și uneori case private.

În timpul acestei arestări, detectivii au descoperit că fiul de 10 ani al suspectului purta unul dintre ceasurile Rolex furate, evaluat la peste 40.000 de dolari, iar fetița sa purta un colier de lux. Soția sa, Natasha, se afla și ea în vehicul în timpul capturării suspectului, dar nu a fost arestată.

Polițiștii îi avertizează pe oameni să foe vigilenți, iar în cazul în care întâlnesc astfel de persoane să rețină cât mai multe amănunte pentru a le furniza poliției.