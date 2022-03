Anterior, Kadîrov a susținut că se află în Ucraina și, drept dovadă, a publicat o fotografie în care apare când se roagă în parcarea unei benzinării. S-a dovedit rapid că fotografia a fost făcută cel mai probabil într-o altă țară.

De când trupele ruse au intrat în Ucraina, Ramzan Kadîrov a susținut prin intermediul rețelelor de socializare că el supraveghează personal acțiunile soldaților săi pe front. Kadîroviții, contrar a ceea ce spun, nu au luat niciodată parte cu adevărat la vreo luptă armată în Ucrina.

Experții de la think tank-ul american Foreign Policy Research Institute, într-o analiză publicată pe 28 martie, au arătat că sarcina cecenilor în timpul războiului din Ucraina este de fapt să semene teroarea în rândul populației civile. „Sunt o suliță, gata să împuște civili în locuri unde nu există o armată rusă”, se arată pe site-ul think tank-ului.

Pe lângă hărțuirea civililor, oamenii lui Kadîrov se ocupă și cu distribuirea de materiale de propagandă, pe care lui Ramzan Kadîrov însuși îi place să le publice pe rețelele sale de socializare. „Au făcut o mulțime de videoclipuri și fotografii care arată cum și-au etalat puștile, au atacat case și au distribuit presupus ajutor umanitar și au îngrijit civili,”, a spus la Radio Swoboda Ruslan Lewijew, jurnalist al Current Time.

O fotografie cu Ramzan Kadîrov rugându-se într-o parcare a unei benzinării a fost postată marți pe rețelele de socializare. În fața liderului cecen se află o mitralieră, iar în jurul lui se văd și soldați înarmați. Fotografia a fost publicată pentru a demonstra că liderul cecenilor se află în Ucraina.

Fotografia de propagandă a fost repostată pe Twitter de hackerii de la Anonymous Operations, care indică idioțenia propagandistică a lui Kadîrov. Pe fundalul imaginii cu cecenul care se roagă se vede și sigla benzinăriei Pulsar. Acesta aparține concernului rus Rosneft, care nu vinde combustibil în Ucraina. Deci, Kadîrov minte și nu a fost în Ucraina în ultimele zile.

