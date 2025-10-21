„O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel de conducere. Orice abatere de la aceste principii trebuie tratată cu maximă exigență și transparență deplină. Avem nevoie de o cultură a integrității consolidată prin fapte. Acolo unde se administrează resurse publice, indiferent de domeniu, standardele trebuie să fie cele mai înalte, iar răspunderea clară și imediată”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook, fără să se refere concret la cazul de corupție în care este implicat Spitalul Militar, implicit șefa instituției.

În final, președintele a adăugat o frază ambiguă, care din nou nu se referă la cazul din aceste zile al Spitalului Militar: „Combaterea corupției, inclusiv în sistemul militar, este o dovadă de respect față de uniformă, față de cei care și-au pus viața în slujba țării și față de încrederea cetățenilor”.

Amintim că joi, 16 octombrie, directorul general al Spitalului Militar Central din Bucureşti, Florentina Ioniţă, plus alte 18 persoane, majoritatea medici, au intrat în vizorul DNA în legătură cu un proiect finanţat din fonduri europene.

Mai exact, ea a fost acuzată că a angajat în proiect, ca experți, 18 cadre militare active care lucrau deja la Spitalul Militar Central, deşi legea nu le permitea să ocupe și alte funcții în afara organigramei. Totodată, Ioniță a primit bani din același proiect, în calitate de director științific. Ea a semnat documente în locul ministrului Apărării şi al şefului Statului Major. Faptele au fost comise, spun anchetatorii, în perioada 2020-2023, iar prejudiciul a fost evaluat la 8,3 milioane de lei.

Șefa spitalului este urmărită penal şi plasată sub control judiciar pe o cauţiune de un milion de lei, sub acuzațiile de uzurparea funcţiei şi abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave.

Florentina Ioniță conducea Spitalului Militar de 11 ani.

