Aflat la conducerea Spitalului Militar de 11 ani, generalul Florentina Ioniță este acuzată că ar fi cumulat mai multe funcții militare și ar fi acordat salarii suplimentare, prejudiciul estimat de procurori ridicându-se la aproximativ 8,2 milioane de lei.

În vizorul anchetei se află și anumite proiecte europene în care aceasta ar fi fost implicată și din care ar fi obținut sume importante de bani.

Potrivit DNA, Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari o suspectează pe Ioniță-Radu de uzurpare de calități oficiale, abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu. În dosar figurează 17 suspecți, iar procurorii desfășoară 19 percheziții.

În vârstă de 61 de ani, Florentina Ioniță este general cu două stele și prima femeie general din istoria Spitalului Militar. A fost avansată în grad de președintele Klaus Iohannis pe 1 decembrie 2015, de Ziua Națională a României.

Numită la conducerea instituției în ianuarie 2014, în timpul mandatului lui Traian Băsescu, a fost decorată în noiembrie 2014 cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler.

Originară din Buzău și medic gastroenterolog, Florentina Ioniță a fost desemnată în 2018 „Cetățean de Onoare al municipiului Buzău”.

Conform declarației de avere din 2023, aceasta a realizat venituri de peste 325.000 lei, iar soțul său, Marcel Ioniță-Radu, a câștigat 16.993 lei în calitate de director general al firmei Mario Impex 93 SRL.

