Instanţa a susținut că „lipsa prezenţei fizice nu este echivalentă cu lipsa activităţii prestate” și că „natura atribuţiilor specifice acestei funcţii nu presupune o prezenţă fizică obligatorie la sediul instituţiei”.

„Instanţa supremă a reţinut că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu, în contextul în care activitatea consilierului personal s-a desfăşurat de la distanţă, iar natura atribuţiilor specifice acestei funcţii nu presupune o prezenţă fizică obligatorie la sediul instituţiei”, a transmis ICCJ.

„Lipsa prezenţei fizice nu este echivalentă cu lipsa activităţii prestate. Totodată, instanţa supremă a stabilit că eventualele neregularităţi de ordin administrativ privind formalizarea raportului de muncă nu pot fi subsumate sferei răspunderii penale, dreptul penal având caracter de ultima ratio şi neputând fi utilizat pentru sancţionarea deficienţelor de organizare sau control instituţional. În ceea ce priveşte infracţiunile de fals intelectual reţinute în mod subsecvent, Înalta Curte a apreciat că acestea sunt indisolubil legate de pretinsa faptă principală de abuz în serviciu şi că, în absenţa acesteia, nu pot subzista autonom. Prin această soluţie, Înalta Curte reafirmă principiul potrivit căruia dreptul penal nu poate substitui mecanismele administrative şi nu poate fi extins dincolo de limitele legale, cu încălcarea principiului legalităţii incriminării”, a mai explicat instituția condusă de Lia Savonea.

Foarte important, ÎCCJ a dat mai multe decizii controversate numai în 2025. De exemplu, omul de afaceri Gabriel „Puiu” Popoviciu a scăpat definitiv de condamnarea la 7 ani de închisoare în dosarul „Ferma Băneasa”. Și fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a scăpat de acuzațiile privind mita de aproape 800.000 de euro. De asemenea, fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu, și fostul președinte Eximbank, Mircea Costea, au obținut și ei anularea condamnărilor și eliberarea din închisoare prin deciziile ÎCCJ. Și Lucian Duţă, fost președinte al CNAS, condamnat pentru o mită de 6,3 milioane de euro, a fost scăpat de închisoare de instanța lui Savonea.

Florian Bodog a fost trimis în judecată de DNA în august 2021, acuzat de angajarea fictivă a unei consiliere. Fostul ministru PSD al Sănătății a fost acuzat că a angajat în 2017 o consilieră care a luat salariu un an fără să vină la serviciu. Potrivit procurorilor, Bodog semna foile de prezență în locul acesteia și i-a falsificat semnătura pe două contracte de muncă.

Potrivit DNA, fosta consilieră, Olivia Marcu (fostă Baciu), „ar fi obținut drepturi salariale necuvenite de 75.656 lei, sumă ce ar reprezenta prejudiciu la bugetul ministerului respectiv”. În decembrie 2024, Bodog a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare.

Florian Bodog a fost ministru PSD al Sănătății în perioada ianuarie 2017-ianuarie 2018.

