DNA a informat că Florian Bodog, pe când era ministru al Sănătății, „ar fi acționat în mod direct pentru ca Marcu Olivia Andreea, angajată în funcția de consilier personal, să își încaseze drepturile salariale pe o perioadă de 12 luni fără să se fi prezentat la serviciu și fără să fi prestat activitățile la care era obligată prin contract”.

Potrivit DNA, „demnitarul ar fi semnat în locul persoanei respective o serie de acte, deoarece aceasta nu era prezentă fizic la locul de muncă”.

Concret, în perioada februarie 2017 – ianuarie 2018, Florian Bodog, „deși cunoștea că angajata sa în funcția de consilier personal nu s-a prezentat la serviciu și nu a prestat activitățile la care era obligată”, ar fi atestat „prezența acesteia la locul de muncă prin semnarea foilor colective de prezență și nu ar fi luat măsuri pentru sancționarea disciplinară”, arată DNA.



Prejudiciu de 75.656 de lei

Potrivit DNA, fosta consilieră, Olivia Marcu, „ar fi obținut drepturi salariale necuvenite de 75.656 lei, sumă ce ar reprezenta prejudiciu la bugetul ministerului respectiv”.

De asemenea, în perioada februarie – octombrie 2017, fostul ministru „ar fi falsificat semnăturile persoanei respective pe două contracte individuale de muncă și pe o declarație pe proprie răspundere”.

Ministerul Sănătății a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 75.656 lei.

Ce spune Bodog: Sunt nevinovat

Atunci când DNA a cerut sesizarea Senatului în cazul său, senatorul SPD a declarat, pentru Libertatea, că a prezentat în urmă cu doi ani dovezile care atestă că este nevinovat.

„Data trecută, am prezentat colegilor din Comisia juridică dovezile la care am avut acces și la care poate să aibă acces oricine, de pe net, cu privire la locurile în care am fost reprezentat de doamna consilieră. Altceva nu am ce să spun”, a declarat Bodog pentru Libertatea, în luna aprilie. Întrebat cum se consideră, Florian Bodog a spus: „Nevinovat, nu am nicio problemă”.

Libertatea a publicat în 2019 foile de prezență semnate de Florian Bodog, care a angajat o consilieră care lucra în Bihor, Olivia Andreea Baciu, dar care apărea pontată că lucrează în același timp și la minister, la București.

Florian Bodog a fost ministru al Sănătății în perioada ianuarie 2017-ianuarie 2018. Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție.

