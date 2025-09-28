Obiectivele misiunii flotilei din Sicilia

Flotila, organizată de Freedom Flotilla Coalition (FFC) și Thousand Madleens to Gaza (TMTG), se va alătura navelor flotilei Global Sumud, care au părăsit Catania pe 13 septembrie.

„Obiectivele noastre sunt clare: să spargem asediul ilegal şi ucigaş al Gazei de către Israel, să deschidem un coridor maritim pentru a pune capăt nevoii de ajutor umanitar, să unim cetăţenii din întreaga lume şi să cerem un pasaj sigur pentru toate flotilele care contestă şi înfruntă crimele de război ale Israelului în timp ce guvernele noastre închid ochii”, au declarat organizatorii pe Telegram.

Participarea oficialilor europeni

„Nu ne vom opri, orice s-ar întâmpla”, a declarat Tan Safi, purtătoarea de cuvânt a FFC. Ea a amintit de încercările anterioare eșuate de a ajunge în Gaza.

Europarlamentara franceză Melissa Camara a solicitat statelor UE să protejeze ambarcațiunile iar deputata franceză Alma Dufour, prezentă în flotilă, a criticat inacțiunea guvernelor.

„Vreau să le transmit guvernelor, de exemplu guvernului francez, că suntem aici din cauza lor, din cauza inacţiunii lor. Ne punem viaţa în pericol pentru că ei nu vor face nimic (pentru a opri) acest genocid şi lasă Israelul să distrugă viaţa a două milioane de locuitori din Gaza, să distrugă Cisiordania”, a declarat Dufour.

Flotila vine după ce navele Global Sumud au raportat atacuri cu drone în noaptea de marți spre miercuri, determinând Spania și Italia să trimită nave militare în sprijin.