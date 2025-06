„Madleen”, nava cu ajutoare și activiști, oprită în larg

Nava „Madleen”, sub pavilion britanic, face parte din Coaliția Flotilei Libertății (FFC), o rețea de organizații care încearcă să spargă blocada impusă de Israel asupra Fâșiei Gaza. Flotila plecase pe 1 iunie din portul italian Catania și se apropia de coasta Gazei când a fost interceptată de marina israeliană.

„Știm că este o misiune foarte riscantă și știm că experiențele anterioare cu flotile de acest gen au dus la atacuri, violențe și chiar cazuri de deces”, spunea Thunberg pentru CNN, cu doar două zile înainte de reținere.

Armata israeliană: „A fost o provocare mediatică”

Potrivit Ministerului de Externe al Israelului, nava a fost condusă în siguranță către țărmurile Israelului, iar pasagerii vor fi trimiși înapoi în țările de origine. Autoritățile au publicat imagini cu activiștii purtând veste de salvare, în timp ce primesc apă și sandvișuri de la soldați. Greta Thunberg apare în fruntea grupului, cu o pălărie verde pe cap.

All the passengers of the ‘selfie yacht are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025

Israelul acuză organizatorii de o „provocare mediatică” menită doar să atragă atenția. „Există modalități de a oferi ajutor Gazei, acestea nu implică selfie-uri pe Instagram”, a transmis Ministerul de Externe într-o postare pe X.

FFC: „Am fost asaltați în apele internaționale”

Activista Yasmin Acar, aflată și ea pe navă, a transmis într-un live că ambarcațiunea a fost atacată cu o substanță albă care i-a iritat ochii.

„Quadrocopterele înconjoară nava, pulverizând-o cu o substanță asemănătoare vopselei albe. Comunicațiile sunt bruiate, iar sunete deranjante se aud pe radio”, a transmis FFC pe Telegram.

După ce au pierdut legătura cu nava, cei din FFC au început să publice mesaje video preînregistrate de la activiști.

„Dacă vedeți acest videoclip, am fost interceptați și răpiți în apele internaționale de către forțele de ocupație israeliene sau de forțele care sprijină Israelul”, spune Greta Thunberg.

„Madleen”, un iaht sau o misiune umanitară?

Ministrul apărării din Israel, Israel Katz, a declarat încă de duminică că a ordonat armatei să împiedice accesul navei în Gaza. Ulterior, purtătorul său de cuvânt a anunțat că activiștilor li se vor arăta, în portul Ashdod, imagini cu atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

In a few hours,the Freedom Flotilla Coalition's Madleen vessel is expected to enter its most dangerous phase: confronting the Israeli blockade face to face. This handful of activists are risking their lives to break the Israeli siege.#Gaza #GazaGenocide #GazaHolocaust #flotilla pic.twitter.com/U67KKt8oKI — Nashra Rizvi (@NashraRizvi110) June 8, 2025

Israelul susține că blocada este esențială pentru securitatea națională.

The “selfie yacht” of the “celebrities” is safely making its way to the shores of Israel. The passengers are expected to return to their home countries.



While Greta and others attempted to stage a media provocation whose sole purpose was to gain publicity — and which included… pic.twitter.com/eEZSJJHVfd — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025

„Încercările neautorizate de a încălca blocada sunt periculoase, ilegale și subminează eforturile umanitare în curs”, a transmis Ministerul de Externe.

Gaza, în pragul foametei

De la începutul lunii martie, Israelul a oprit complet livrările de ajutoare către Gaza. Blocada de 11 săptămâni a dus la o criză umanitară gravă, în care una din cinci persoane se confruntă cu foamete, potrivit unui raport susținut de ONU.

Sub presiunea internațională, Israelul a început recent să permită reluarea parțială a fluxurilor umanitare, dar organizațiile internaționale avertizează că acestea reprezintă doar o fracțiune din necesar.