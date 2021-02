„Dacă există analiza care să ne arate că în ce s-a făcut până acum au fost deficiențe și ele pot fi schimbare, merg în direcția de modificare, dar ce a fost făcut până acum a fost făcut bine. Ne uităm la cifre, la faptul că în România numărul de cazuri la ATI rămâne sub 1.000, ne uităm la apelurile la 112, ne uităm la informații și vedem că am gestionat bine această pandemie. Deci nu văd în acest moment de ce am schimba calculul”, a precizat premierul Florin Cîţu.

Florin Cîţu a adăugat: „Pot să existe alte analize la Ministerul Sănătății care să demonstreze contrariul. Le aștept, dar orice modificare trebuie să meargă în direcția simplificării”.

La sfârşitul lunii ianuarie, Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, anunţa că modalitatea de calcul a ratei de infectare COVID va fi modificată în următoarea perioadă, astfel încât să fie incluse şi cazurile din focare.

Intenţia a fost anunţată şi de Raed Arafat. Focarele de COVID-19 din spitale și centrele de îngrijire vor fi incluse în calculul incidenței coronavirusului, începând de săptămâna viitoare, a spus șeful DSU, Raed Arafat, care a precizat că măsura va intra în vigoare după ce va ieși hotărârea de guvern în acest sens, la mijlocul săptămânii viitoare.

Premierul a recunoscut că se mai contrazice cu Vlad Voiculescu, ministrul sănătăţii. „Nu există tensiuni. Da, ne mai contrazicem, pentru că cred că informaţiile întotdeauna n-ajung la noi în acelaşi timp”, a precizat Florin Cîțu.

