În fotografiile postate pe Facebook, premierul Cîțu apare în mai multe locuri din Statele Unite, inclusiv în New York, cu eticheta „2016 NYC”.

Pozele sunt însoțite de frânturi din mai multe melodii, precum piesele Back în black a AC/ DC, Head like a hole a Nine Inch Nails şi The sound of silence de la Disturbed și melodia The Score „Cant stop me now”.

Premierul Florin Cîțu a recunoscut, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă că a condus băut în SUA, pe când avea 28 de ani, precizând că a fost o greșeală și a plătit o amendă foarte mare.

Șeful Executivului s-a declarat surprins că informația a apărut abia acum în presă, în contextul în care se duelează cu Ludovic Orban pentru șefia PNL la alegerile care vor avea loc pe 25 septembrie.

Ludovic Orban a negat că ar fi știut despre episodul cu Florin Cîțu prins beat la volan și a respins speculațiile că el ar fi în spatele informațiilor furnizate în acest caz.





