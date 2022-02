„În sfârșit a fost luată decizia ca o parte dintre băncile rusești să fie excluse din SWIFT. Ar trebui ca toate să fie excluse”, a scris Florin Cîțu pe Facebook, duminică, 27 februarie.

„Foarte important: banca națională a Rusiei nu mai are acces la activele sale din străinătate”, a adăugat el, dar a precizat că „pentru a avea efect, aceste măsuri trebuie implementate de fiecare țară în parte urgent”.

De aceea, „România trebuie să implementeze rapid aceste măsuri și să blocheze orice sursă de finanțare, mai ales de la buget, pentru companiile deținute de ruși”, a subliniat Florin Cîțu.

Afirmațiile lui Florin Cîțu vin în contextul în care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat sâmbătă noapte că Uniunea Europeană a convenit să excludă „anumite bănci ruseşti” din sistemul internaţional SWIFT, o nouă măsură economică luată în semn de răspuns față de invazia militară a Rusiei în Ucraina.

Această măsură „va afecta semnificativ capacitatea lui Putin de a-şi finanţa războiul”, a spus von der Leyen.

In coordination with ???????????? I will now propose new measures to EU leaders to strengthen our response to Russias invasion of Ukraine and cripple Putins ability to finance his war machine. https://t.co/iU2waDzo9s