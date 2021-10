„În acest moment în România (…) s-a creat o coaliţie a iresponsabililor, o coaliţie bizară, în care anti-vacciniştii stau la masă cu vacciniştii, pro-europenii stau la masă cu anti-europenii, doar pentru a da jos un guvern al liberalilor”, a declarat Florin Cîţu.

„Această coaliţie nu are un plan B pe care să-l prezinte românilor. Cei de la PSD spun că nu vor să vină la guvernare, cei de la USR PLUS spun că vor cu cei pe care-i dau jos, iar cei de la AUR nu vor nimic. Această coaliţie trebuie să ne spună ce vrea de la România”, a adăugat Cîţu.

Premierul apreciază că ”paşii următori trebuie să-i vedem de la PSD, AUR şi USR PLUS”. „Orice se întâmplă după ziua de marţi este responsabilitatea celor de la USR, PSD şi AUR (…) Eu spun că toate opţiunile sunt pe masă după ziua de marţi”, a mai declarat liderul PNL.

Acesta a acuzat USR PLUS de ipocrizie. ”Dacă USR ar fi spus vreodată că vor vota alături de AUR şi PSD să dea jos Guvernul PNL, niciodată nu am fi făcut coaliţie cu USR. Au fost necinstiţi, nu au fost oneşti cu românii şi vedem că pentru USR nu există niciun fel de scrupule”, a mai spus premierul. Moţiunea de cenzură depusă de PSD va fi votată marţi, iar AUR şi USR PLUS au anunţat că o vor vota.

