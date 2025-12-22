Mitroi a explicat că decizia sa are două motive principale: asigurarea stabilității în județul Constanța și finalizarea proiectelor începute.

De ce a renunțat șeful CJ Constanța la demisie

Inițial, pe 18 decembrie, Florin Mitroi își anunțase intenția de a demisiona, invocând obstacole administrative și lipsa de implicare a unor factori decizionali. Cu toate acestea, luni, el și-a reconsiderat poziția, spunând că s-a răzgândit.

„Astăzi am decis să renunț la demisie din două motive, pentru constănțeni, pentru liniștea județului și pentru a duce proiectele mai departe. Dar, nu în ultimul rând, dacă ați observat în declarația mea de presă, motivul plecării mele a fost pentru că mă simt îngrădit, lucru pe care l-am spus de la început, când am ajuns să preiau Consiliul Județean, că atunci când voi simți că nu pot face lucruri mărețe pentru constănțeni, voi pleca”, a spus Mitroi, înaintea începerii unei ședințe extraordinare a CJ Constanța.

Proiecte majore pentru Constanța

Florin Mitroi a enumerat mai multe proiecte importante pentru Constanța, pentru care a primit garanții de finalizare din partea premierului Ilie Bolojan:

Construcția Sălii Polivalente

Stadionul „Hagi”, cu implicarea CJ ca acționar

Autostrada Techirghiol – Mangalia

Finalizarea Spitalului „Mama și Copilul”

Un pod de 12 km care va face legătura între autostradă și Ovidiu, Hârșova.

Aceste proiecte sunt considerate esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii și serviciilor din județul Constanța.

Decizia lui Mitroi vine în contextul unor turbulențe politice la nivel local. Bogdan Huțucă, liderul filialei PNL Constanța, și-a anunțat recent demisia din fruntea partidului.

Premierul Ilie Bolojan, care este și președintele PNL, a vizitat Constanța la sfârșitul săptămânii pentru discuții cu reprezentanții organizației județene a liberalilor.

