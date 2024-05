Florin Piersic, în vârstă de 88 de ani, a fost operat la genunchi la Spitalul Militar Cluj-Napoca, ulterior fiind transferat la Institutul Inimii din Cluj-Napoca pentru a fi supravegheat de medici, anunță news.ro.

Marele actor a făcut recent primele declarații despre starea sa de sănătate, precizând că este bine după intervenția prin care a trecut în urmă cu câteva zile. „Sunt bine, asta e cel mai important. Bine, în sensul în care… adică sunt sănătos și dumneavoastră vă doresc la fel”, a declarat Florin Piersic pentru Realitatea Plus.

În spațiul public au apărut informații potrivit cărora actorul ar fi contractat o infecție nosocomială din spital și ar trebui transferat într-o unitate medicală din Viena. Reprezentanţii Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” din Cluj-Napoca au transmis, joi, o serie de precizări, „având în vedere informațiile apărute în spațiul public și pentru clarificarea aspectelor în legătură cu asistența medicală acordată actorului Florin Piersic în spitalul nostru”.

„Actorul Florin Piersic nu a contractat nicio infecție nosocomială pe timpul internării”

„Actorul Florin Piersic nu a contractat nicio infecție nosocomială pe timpul internării în spitalul nostru. Acesta a fost tratat pentru patologia complexă pentru care s-a adresat spitalului”, au precizat medicii, potrivit news.ro.

Mai mult, familia lui Florin Piersic a cerut să nu fie furnizate informații medicale și dorește păstrarea intimității în aceste momente delicate.

Florin Piersic are 88 de ani

Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiți și apreciati actori români, a împlinit pe 27 ianuarie 88 de ani, iar cu această ocazie, a postat un mesaj pe contul de socializare, în care a dezvăluit ce prețuieste cel mai mult.

„Nu-i timp de nostalgii. Nu încă. Imediat e 27 ianuarie. În trei zile se învârte contorul și vârsta mea devine infinit-infinit, simbolul prieteniei și iubirii, adică 88. Ce tare mi se potrivește! Iubirea, Prietenia, Speranța, Bucuria sunt cuvintele pe care le prețuiesc cel mai mult pe lume și nu sunt doar niște… vorbe!

Am dat și am primit iubire de la voi toți, cei care îmi sunteți alături cu gândurile voastre bune, cu prietenia pe care mi-o arătați și care mă umple mereu de speranța unei alte zile, a unui alt an plin de bucuria de a vă vedea în sala de spectacol sau de a vă ști în fața micului ecran.

Cu ani în urmă, pe scena Teatrului Național, în spectacolul Dulcea pasăre a tinereții, îi spuneam partenerei mele, Carmen Stănescu, următoarea replică: Lady, am dat oamenilor mai mult decât am primit de la ei. Astăzi, eu Florin vă spun celor care citiți aceste rânduri: Am dat oamenilor mult, dar am primit înzecit de la ei! Da, da, este adevărat. Fără voi, fără aplauzele pe care mi le dăruiți, fără mesajele pe care mi le scrieți, fără privirile voastre calde când ne întâlnim pe stradă, aș fi fost… sărac. Pentru mine, asta e adevărata bogăție. Cea mai de preț.

Dacă în sala de spectacol, vă văd uneori de pe scenă înclinându-vă în fața mea, astăzi e rândul meu să mă înclin în fața voastră. Și mai vreau să știți că citesc tot ce îmi scrieți și că aș vrea ca timpul să fie mai lung, ca să vă pot răspunde fiecăruia în parte. Norocul meu că sunt mare… la propriu… ca să îmi pot întinde brațele ca niște aripi, să vă pot îmbrățișa pe toți. Florin”, este mesajul transmis de Florin Piersic pe Facebook.

