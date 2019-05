Premiile UNITER 2019 au avut loc luni seara, 13 mai, în Sala Mare a Teatrului Naţional Cluj-Napoca. Evenimentul, ajuns la cea de-a 27-a ediţie, „străbate, anul acesta, 444 km” şi ajunge „într-un oraş tânăr în spirit, dar totodată, un important loc al istoriei teatrale”.

În cadrul evenimentului, Maia Morgenstern şi regizorul Cristian Pepino au fost recompensaţi de asemenea pentru întreaga lor activitate, iar „Povestea prinţesei deocheate”, imaginat de Silviu Purcărete, a fost ales cel mai bun spectacol. Proiectele Reactor de creaţie şi experiment din Cluj şi UNTEATRU din Bucureşti au primit cele mai calde aplauze din partea publicului.

„Am debutat în piesa „Pentru fericirea poporului”. La repetiţii, săream pe o masă. La premieră, cineva a venit la mine şi mi-a spus, ştii cine e în sală? Petru Groza! Mă doare în fund! Când am sărit, s-a rupt masa şi am zis şi eu „Să facem grevă!” Şi când am ajuns acasă, am întrebat-o pe mama: Cum a fost? Excepţional, dar de fiecare s-a rupt masa? Nu, doar acuma!”, iar tata mi-a spus: Fă-te, mă, doctor veterinar!”, a povestit actorul cu umorul caracteristic, făcându-şi colegii de scenă să-l aplaude în picioare. Emoţionat, Florin Piersic a spus în finalul discursului: „Dacă v-am supărat în seara asta cu ceva, mă bucur din toată inima! Să vă dea Dumnezeu sănătate!”. a spus actorul în cadrul evenimentului.

