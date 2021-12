Florin Roman i-a scris rectorului Universității Babeș-Bolyai. Ce răspuns a primit

Vicepreședintele PNL Florin Roman a demisionat miercuri din funcția de ministru al cercetării după ce Libertatea a dezvăluit că nu este licențiat al Universității Babeș-Bolyai, așa cum a scris în CV.

Roman nu a urmat cursurile UBB. El a dat la Cluj-Napoca doar un examen final de absolvire a unui colegiu din Alba Iulia, neacreditat, studiile fiind de scurtă durată, de tipul celor pe care le făceau subinginerii.

Deputatul liberal a scris vineri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj referitor la problema diplomei de la Babeș-Bolyai, fără să menționeze principala acuzație: problema din CV referitoare la licența de la UBB.

„În urma linșajului mediatic, am fost acuzat că am declarat în cv ca nu am diploma la UBB Cluj Napoca. Alții au spus ca a fost ceva ilegal. Fiecare a spus ce a dorit. Dacă aș fi căutat nod in papură cuiva i-aș spune și domnului rector ca Alba Iulia nu se scrie cu liniuță despărțitoare. Am solicitat oficial răspuns și am primit un răspuns de la dl rector, care sigur că nu interesează pe cei care au mistificat adevarul! Ușor, ușor adevarul din spatele linșajului va ieși la iveală!”, scrie Florin Roman.

Vicepreședintele PNL a atașat un răspuns primit, vineri, din partea rectorului Universității Babeș-Bolyai, Daniel David, în care se reiterează faptul că nu este licențiat al UBB.

„În urma susținerii examenului de absolvire a colegiului universitar din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba-Iulia, examen susținut la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, vi s-a eliberat de UBB Diploma de Absolvire seria P nr.005274, și nu o diplomă de licență”, scrie Daniel David.

Rectorul precizează totodată că diploma, care a fost emisă în 1996, respectă prevederile legale aflate în vigoare la vremea respectivă.

Într-o declarație pentru Libertatea, rectorul UBB îi solicitase lui Florin Roman să-și corecteze CV-ul.

Florin Roman îi reproșează rectorului că nu a scris corect Alba Iulia, pentru că a pus linuță despărțitoare. Deputatul liberal scrie la rândul său greșit „Cluj Napoca”. Corect este Cluj-Napoca.

CV-ul a dispărut de pe pagina Camerei Deputaților

Într-o postare anterioară, Florin Roman numea problemele din CV-ul său „neglijențe”

„Nu ați reușit sa ma acuzați de fapte penale, dar ați dus la demisia unui ministru pe neglijente din CV”, a scris deputatul PNL, miercuri 15 decembrie, în postarea prin care și-a anunțat demisia din Guvern.

Pe lângă problema licenței lipsă, Libertatea semnalase alte două minciuni în CV-ul lui Florin Roman:

asumarea unei cărți pe care nu a scris-o

copierea în lucrarea sa de master a 10 pagini dintr-un suport de curs de la Universitatea Politehnică Timișoara, semnat de profesorul Constantin-Dan Dumitrescu.

Florin Roman și-a șters joi de pe site-ul Camerei Deputaților CV-ul care l-a costat funcția de ministru.

