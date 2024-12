Ambasadorii Uniunii Europene au convenit, miercuri, asupra unui al 15-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei din cauza războiului său împotriva Ucrainei, a declarat președinția maghiară a UE.

Măsurile impuse de Uniunea Europeană sunt menite să izoleze și mai mult Rusia pe plan internațional, afectând economia și capacitatea acesteia de a susține conflictul militar.

Președinția a declarat că sancțiunile vor viza navele din țări terțe care sprijină războiul Rusiei în Ucraina și vor adăuga mai multe persoane și entități pe lista de sancțiuni.

„Salut adoptarea celui de-al 15-lea pachet al nostru de sancțiuni, care vizează în special flota din umbră a Rusiei”, a scris președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe platforma X.

‼️ Ambassadors have just agreed on the 15th package of sanctions in reaction to Russia's aggression against Ukraine.



🗒️ The package adds more persons and entities to the already existing sanctions list, and targets entities in Russia and in third countries other than Russia that… pic.twitter.com/DMUoMhRYTH — Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) December 11, 2024

Și Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a salutat decizia, spunând că astfel se transmite un mesaj clar: „Suportul nostru pentru Ucraina este neclintit”.

I welcome today's decision on the 15th package of sanctions against Russia, its accomplices and its shadow fleet, as called for by @Europarl_EN.



This sends another strong message: Our support to Ukraine will not waver.#SlavaUkraini 🇪🇺🇺🇦 https://t.co/dmJINmcNz4 — Roberta Metsola (@EP_President) December 11, 2024

Este probabil ca pachetul de sancțiuni să fie adoptat în mod oficial în cadrul unei reuniuni a miniștrilor de externe ai UE luni, și va viza aproape 30 de entități, peste 50 de persoane și 45 de tancuri.

În prezent, pe lista de sancțiuni sunt 2.200 de persoane și entități, care interzice călătoriile și le îngheață bunurile în cadrul blocului de 27 de membri și peste 45 de tancuri.

Ce sancțiuni sunt incluse în acest pachet

Extinderea listei de sancțiuni – Aproape 30 de entități și peste 50 de persoane au fost adăugate pe lista de sancțiuni, printre care se află oameni din cercurile politice și economice din Rusia, dar și entități care susțin activitatea militară a acesteia. Pe lângă aceștia, 45 de petroliere au fost incluse pe lista de sancțiuni, iar navele care sprijină direct acțiunile Rusiei vor fi urmărite și sancționate.

Înghețarea activelor și restricții financiare – Toate persoanele și entitățile adăugate pe lista de sancțiuni nu vor putea avea acces la activele lor din Uniunea Europeană. De asemenea, li se interzice să participe la tranzacții financiare, ceea ce le va îngreuna considerabil activitățile economice.

Restricții de călătorie – Aceste persoane și entități nu vor mai putea călători în Uniunea Europeană. Aceasta este o măsură care vizează în special oficiali guvernamentali și oameni de afaceri din Rusia care au legături strânse cu regimul lui Vladimir Putin.

Blocarea tehnologiilor avansate – Uniunea Europeană a impus restricții asupra exportului de tehnologii avansate către Rusia, inclusiv semiconductori și echipamente esențiale pentru sectorul militar. Aceste tehnologii sunt folosite de Rusia pentru a-și moderniza armata și a susține războiul în Ucraina.

Restricții asupra produselor energetice – Deși sancțiunile anterioare au vizat importurile de energie, acest pachet le extinde, vizând inclusiv produsele petroliere, care sunt esențiale pentru economia Rusiei. De asemenea, sancțiunile vizează reducerea dependenței UE de combustibilii fosili din Rusia, sprijinind astfel tranziția către surse de energie mai sigure și sustenabile.

