Consultări obligatorii pentru toate statele membre

FMI a anunțat că echipa sa, condusă de Joong Shik Kang, „va analiza recentele evoluții și politici economice” și că va avea întâlniri cu oficiali din Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României și alte instituții, conform Digi24.

Vizita este parte a consultărilor obligatorii pentru toate statele membre FMI, în baza Articolului IV, prin care se evaluează stabilitatea economică și se formulează recomandări pentru politicile fiscale și monetare.

Lecțiile dure din trecut: ce a însemnat FMI pentru România

Chiar dacă România nu are în prezent un acord de finanțare cu FMI, vizitele experților au loc regulat. Românii își amintesc cu siguranță de vizitele FMI din 2009–2011 și 2013, când acordurile de finanțare au adus măsuri de austeritate drastice: tăieri salariale, creșteri de taxe și înghețarea cheltuielilor publice.

De atunci, FMI a rămas un actor-cheie în monitorizarea economiei, chiar dacă România nu mai are un acord de împrumut în derulare. Ultima misiune a avut loc în februarie 2025, tot sub conducerea lui Joong Shik Kang. Atunci, FMI a transmis un semnal de alarmă, că economia României va crește în 2025 cu doar 1,6%, mult sub estimarea inițială de 3,3%, potrivit raportului „World Economic Outlook” publicat în aprilie.

Deficitul scapă de sub control

Economia României a încetinit vizibil. FMI estimează pentru 2025 o creștere de doar 1,6%, față de 3,3% cât prognozase anterior. În același timp, deficitul bugetar a ajuns anul trecut la 9,3% din PIB, cel mai mare din Uniunea Europeană, și ar putea rămâne la peste 8% și în 2025, se arată într-un raport publicat de Bussines Forum în luna aprilie a acestui an.

Inflația, care a explodat în 2022–2023, este prognozată să scadă la 4,6% în 2025, dar datoria publică va continua să crească, fiind estimată la 63% din PIB în 2026. Toate aceste cifre ridică semne de întrebare legate de sustenabilitatea economiei.

Ce vrea FMI, ce vede populația

Pentru oameni, cifrele FMI se traduc în decizii grele. Guvernul a majorat TVA-ul și accizele, a înghețat salariile și pensiile și a redus cheltuielile publice. Măsuri considerate inevitabile de experți, dar extrem de impopulare pentru populație.

Sindicatele au ieșit deja în stradă, iar partidele populiste câștigă teren pe fondul nemulțumirilor. FMI avertizează că România trebuie să continue consolidarea fiscală, altfel riscă să piardă credibilitatea și să ajungă din nou în zona de risc „junk rating” pe piețele financiare, ceea ce ar fi un adevărat dezastru economic pentru țara noastră.