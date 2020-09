O angajata a unui camin de batrani ajuta o persoana in varsta sa vorbeasca cu o ruda aflata dupa gard, in comuna Costesti, jud, Buzau, sambata, 25 aprilie 2020. Voluntari din cadrul proiectului "Cumparaturi la usa ta", initiativa a asociatiei non-profit "Geeks for Democracy", au donat pachete ce contineau alimente perisabile si neperisabile precum si kituri igienice catre trei camine de batrani din Oltenita, Calarasi si Costesti, jud, Buzau. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO