Angajaţi de la Opera din Craiova au spus sub protecția anonimatului pentru Mediafax că această situaţie a fost declanşată în urmă cu 8 zile şi se află în plină derulare.

„Din ordinul directorului Antonio Zamfir nu s-a ţinut cont de angajaţii bolnavi de COVID-19. În prezent, peste 20 dintre ei sunt confirmaţi pozitiv, dintre care unul, Leonte Stănescu, este de o săptămână internat la Terapie Intensivă, cu masca de oxigen pe faţă. Oamenii sunt chemaţi la serviciu şi ameninţaţi cu destituirea dacă divulgă ceva sau dacă îşi bagă concediu medical. Situaţia este ieşită de sub control. Zamfir poate fi acuzat de zădărnicirea combaterii bolilor şi de abuz în serviciu”, a declarat un angajat pentru Mediafax.

Aceeași sursă a mai spus că opera a ţinut spectacolul pe care-l avea programat duminica trecută, cu toate că a fost descoperit un focar COVID.

”Vineri, unii angajaţi şi-au făcut teste rapide şi au ieşit pozitive. Au anunţat conducerea, inclusiv prin medicul de familie, dar nu s-au luat măsuri. A doua zi, au fost chemaţi la repetiţii, în spaţiu închis, cor şi orchestră la un loc, iar duminică s-a ţinut concert la Filarmonică”, a mai spus acesta pentru Mediafax.

Aceleași surse au spus că inclusiv directorul artistic de la Operă, Cosmin Vasilescu, a fost confirmat cu COVID-19.

Antonio Zamfir a declarat că el nu are informații cum că ar fi 20 de cazuri de COVID-19.

”Dacă trei cazuri de COVID-19 înseamnă mult… Sunt peste 20? Nu am aceste cifre. Am închis luni activitatea, după ce au apărut primele patru cazuri. Nu am avut nicio informaţie prealabilă, deci nu poate fi vorba despre zădărnicirea combaterii bolilor. Luni am avut primul caz, tot atunci am suspendat activitatea în mod organizat, în spaţii închise. Rezultatele testului de vineri au venit luni”, a declarat Antonio Zamfir când a fost contactat telefonic de Mediafax.

