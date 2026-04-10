Pentru siguranța voastră și a celor din jur, este important să urmați aceste măsuri esențiale la biserică și acasă:

aprindeți lumânările doar în suporturile sigure, pregătite special de reprezentanții bisericii

manifestaţi prudenţă în utilizarea lumânărilor în cadrul mulţimilor;

nu amplasați lumânările aprinse în apropierea materialelor ușor combustibile;

utilizați suporturi de lumânare incombustibile (lumânarea poate fi amplasată într-o farfurie cu puțină apă);

nu lăsați lumânările aprinse nesupravegheate;

parcarea autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase se va realiza astfel încât să nu blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenție, în cazul producerii unor situații de urgență, sau să împiedice accesul la hidranții exteriori de incendiu.

„Nu lăsați copiii nesupravegheați în locuință”

Siguranța copiilor pe timpul vacanței de Paște trebuie să fie o prioritate absolută. În acest sens, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov transmit câteva recomandări:

„Nu lăsați copiii nesupravegheați în locuință atunci când sunt în funcțiune aparate de încălzire, lumânări sau candele, indiferent cât de scurtă este absența dumneavoastră. Mai mult, acordați timp discuțiilor educative: explicați-le pe înțelesul lor riscurile nerespectării regulilor de apărare împotriva incendiilor și consecințele grave pe care acestea le pot avea,” a precizat Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al instituției.

Monitorizarea tuturor misiunilor și a situațiilor de urgență va fi asigurată prin intermediul dispeceratului Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov.

În cazul producerii unui incendiu acționați pentru anunţarea incendiului la numărul unic de urgenţă 112 și, dacă este posibil, pentru stingerea incendiului cu mijloace de primă intervenţie.

400 de pompieri zilnic, pe teren

Pentru prevenirea oricăror incidente, peste 400 de pompieri se vor afla zilnic în serviciu. Vor fi efectuate recunoașteri în teren și misiuni de monitorizare în zonele cu public numeros.

În plan preventiv, încă de săptămâna trecută au fost realizate verificări și controale la lăcașurile de cult în legătură cu respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, scopul principal fiind identificarea și remedierea eventualelor deficiențe care pot pune în pericol siguranța celor care participă la slujbele religioase.

Astfel, în Municipiul București și județul Ilfov, inspectorii ISU B-IF au desfășurat activități de îndrumare și control la 192 de biserici, premergător sărbătorilor pascale.

Personalul bisericilor a fost instruit să intervină cu stingătoarele și să coordoneze evacuarea în siguranță a mulțimii în caz de nevoie. În plus, au fost furnizate materiale preventive pe care preoții le vor transmite enoriașilor, autoritățile asigurându-se astfel că toată lumea cunoaște regulile de protecție pentru noaptea de Înviere.

