Deși forțele de intervenție au reușit să lichideze focul în aproximativ o jumătate de oră, lăcașul de cult a ars în totalitate.

Mobilizare masivă a pompierilor

Alarma a fost dată prin sistemul de urgență 112 în jurul orei 07:25, raportându-se un incendiu violent pe strada Lacului din comuna Săcălaz.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș a alertat imediat Detașamentele 1 și 2 de Pompieri din Timișoara.

Pentru stingerea flăcărilor, la fața locului au fost dislocați 28 de pompieri militari, intervenția fiind sprijinită și de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) din localitate.

Echipajele de pompieri au acționat cu trei autospeciale de stingere, un autocamion prevăzut cu container de stingere, o autoscară mecanică, o autocisternă de mare capacitate (30.000 de litri) și un echipaj de prim-ajutor SMURD.

Extindere rapidă din cauza structurii de lemn

Potrivit primelor date strânse la fața locului, focul ar fi izbucnit în zona paraclisului. Din cauza structurii din lemn a clădirii, flăcările s-au propagat cu o viteză uimitoare, cuprinzând rapid întreaga construcție.

Deși pompierii au stins incendiul în doar 30 de minute de la sosire, daunele materiale sunt ireversibile. În prezent, specialiștii ISU efectuează cercetări amănunțite pentru a stabili cu exactitate cauza care a generat acest incident devastator.

Biserica din Săcălaz a ars în totalitate chiar în Săptămâna Mare. Numită și Săptămâna Patimilor, aceasta este ultima săptămână a Postului Mare și săptămâna înainte de Paște.

Săptămâna Mare include sărbătorile religioase: Duminica Floriilor, Joia Mare, Vinerea Mare și Sâmbăta Mare.

În tradiția ortodoxă, Săptămâna Mare începe cu Sâmbăta lui Lazăr, ziua de dinainte de Duminica Floriilor.

