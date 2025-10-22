Datorită intervenției rapide a poliției și la ordinul Parchetului Superior din Belgrad, a fost reținut Vladan A., în vârstă de 70 de ani, suspectat că ar fi aruncat gloanțe în foc în timp ce cortul din apropierea Adunării Naționale ardea, apoi ar fi deschis focul asupra celor aflați în zonă.

O persoană a fost rănită, însă starea sa este stabilă, iar viața nu îi este pusă în pericol.

Potrivit surselor citate de publicația „Blic”, suspectul este acuzat de tentativă de omor și de punerea în pericol a siguranței publice.

Incendiul din tabăra „Ćaciland” a fost stins în jurul orei 10:30.

