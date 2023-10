Focuri de armă într-un mall din Bangkok. Trei persoane au murit. Un adolescent a fost arestat

Un suspect în vârstă de 14 ani a fost arestat și este interogat în legătură cu incidentul de la mall-ul Siam Paragon, a transmis departamentul de detectivi al poliției metropolitane.

Serviciile de urgență au distribuit o imagine cu un ofițer de poliție care a prins și încătușat o persoană întinsă cu fața în jos pe podea.

De asemenea, Biroul Central de Investigații a postat pe pagina sa de Facebook o imagine a unui individ despre care au spus că este atacatorul, îmbrăcat în pantaloni kaki și purtând o șapcă de baseball.

Centrul comercial, precum și stația de metrou Siam din apropiere au fost închise.

Videoclipuri neverificate de pe rețelele sociale au arătat scene de haos, cu oameni, inclusiv copii, care fugeau pe ușile mall-ului.

BREAKING: Shooting incident at Siam Paragon Tuesday afternoon. No casualties reported as of 4.50pm but many shoppers fled the mall. PM Srettha and new police chief heading there.This is a developing story. #Bangkok #Thailand pic.twitter.com/k1hQw8Udnb

There's a shooting incident in Siam Paragon. To anyone going or planning to go there, please avoid it at this moment. Stay safe everyone. #สยามพารากอนpic.twitter.com/nIX5aRyhDn