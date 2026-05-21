Fostul agent secret ar fi desfășurat activități de spionaj în perioada 2015-2022

Egisto Ott, în vârstă de 63 de ani, a fost găsit vinovat de spionaj împotriva Austriei, abuz de putere și corupție.

Acesta a fost judecat pentru activități desfășurate fără mandat în perioada 2015-2022, acțiuni care au pus în pericol securitatea națională și a aliaților săi occidentali.

Procurorii s-au bazat pe probe furnizate de o țară occidentală, care l-a demascat pe Ott în timpul unei anchete internaționale.

Ce legături ar fi avut cu Rusia

Potrivit instanței, Ott a acționat în interesul Rusiei, fiind coordonat de Jan Marsalek, fostul director al companiei germane Wirecard, căutat pentru fraude financiare și despre care se crede că se ascunde în Rusia, sub protecția serviciilor secrete rusești (FSB).

De asemenea, fostul agent secret austriac a transmis telefoane mobile aparținând unor oficiali de rang înalt din Ministerul de Interne al Austriei către FSB, expunând astfel informații sensibile și mii de contacte, dar și punând în pericol securitatea unor refugiați ucraineni și ceceni aflați în Austria.

Un martor-cheie a făcut dezvăluiri despre operațiunile FSB

În timpul procesului, un martor britanic a fost audiat, iar ancheta a scos la iveală faptul că Ott a transmis și un laptop care conținea un software de securitate necunoscut publicului, utilizat în comunicațiile securizate ale statelor membre UE.

Ulterior, acest dispozitiv ar fi fost vândut Iranului. De asemenea, Ott a furnizat informații sensibile despre personalități amenințate de represalii în Rusia, inclusiv un fost spion rus refugiat în Muntenegru.

Ce legături ar fi avut Egisto Ott cu apropiații lui Vladimir Putin

Egisto Ott a fost implicat indirect în sprijinirea lui Arkadi Rotenberg, un aliat al președintelui rus Vladimir Putin, aflat sub sancțiuni europene.

Conform rechizitoriului, Moscova a cerut informații pentru a înțelege de ce partenera letonă a lui Rotenberg întâmpina dificultăți la trecerea frontierelor europene.

Mai mult, Ott a realizat o analiză privind modul de operare în cazul asasinării unui georgian de origine cecenă, eliminat la Berlin în 2019 de un agent al Moscovei.

Presa austriacă a catalogat arestarea drept „cel mai important scandal de spionaj”

Acest caz a fost catalogat de presa austriacă drept cel mai important scandal de spionaj din ultimele decenii.

În contextul invaziei Ucrainei de către Rusia în 2022, Viena continuă să fie percepută ca un centru activ pentru spionajul rus, cu aproximativ 220 de diplomați ruși acreditați la ambasada din Austria, una dintre cele mai mari misiuni diplomatice ale Rusiei în Europa.

Deși spionajul nu este ilegal în Austria dacă nu vizează statul-gazdă, acest caz a provocat îngrijorări în rândul partenerilor internaționali ai Austriei.

În acest context, guvernul de coaliție, format din conservatori, social-democrați și liberali, intenționează să înăsprească legislația referitoare la spionajul ce afectează Uniunea Europeană sau organizațiile internaționale cu sediul la Viena.