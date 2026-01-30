NATO fără Statele Unite: o ipoteză care devine din ce în ce mai reală

În ultimele două săptămâni, aproape 10 națiuni europene au trimis contingente militare pe insulă, oficial pentru a evalua apărarea împotriva amenințărilor din partea Rusiei și Chinei, dar și pentru a preveni o posibilă intervenție militară a SUA, sugerată de fostul președinte Donald Trump.

Fondată în 1949 de 12 țări, dintre care 10 europene și două nord-americane, NATO a fost creată pentru a asigura securitatea colectivă în fața amenințărilor externe. Lordul Ismay, primul secretar general al organizației, a rezumat obiectivele alianței: „să-i țină pe ruși departe, pe americani implicați și pe germani sub control”, explică James Stavridis, amiral în rezervă al Marinei SUA și fost comandant suprem al NATO.

Această strategie a fost urmată cu succes de-a lungul decadelor, inclusiv în timpul Războiului Rece și în misiuni precum cea din Afganistan.

Cu toate acestea, tensiunile recente din alianță, amplificate de poziția administrației Trump față de Groenlanda și alte subiecte sensibile, ridică întrebări majore despre ce s-ar întâmpla dacă SUA ar decide să părăsească NATO.

Consecințele ieșirii SUA din alianță

Statele Unite contribuie cu cel mai mare buget militar al NATO, estimat la 900 de miliarde de dolari, iar acest lucru oferă un avantaj major alianței, explică Stavridis în articolul său de opinie. Totuși, Europa, cu un buget colectiv de apărare de aproximativ 400 de miliarde de dolari, rămâne a doua forță militară la nivel global. Pentru comparație, Rusia are un buget de aproximativ 140 de miliarde de dolari, iar China 250 de miliarde de dolari, conform Bloomberg.

În absența SUA, NATO ar pierde accesul la una dintre cele mai avansate baze industriale de apărare din lume. Marii producători americani de armament, precum Lockheed Martin și Raytheon, domină piața globală, însă Europa dispune și ea de jucători importanți precum BAE Systems (Marea Britanie), Airbus (Franța/Germania) sau Leonardo (Italia).

În plus, sprijinul acordat de Europa Ucrainei a stimulat producția de tancuri, obuziere și muniție, iar continentul recuperează rapid teren în fața SUA în aceste domenii.

În ceea ce privește tehnologia militară, Statele Unite dețin supremația în producția de avioane de luptă de generația a cincea, drone cu autonomie ridicată, sisteme de apărare antiaeriană avansate și sateliți pentru intelligence, mai explică fostul comandant suprem al NATO.

Totuși, Europa excelează în construcția de nave de război și submarine diesel, iar dependența de tehnologia americană ar putea fi redusă în aproximativ cinci ani, estimează experții.

Provocarea nucleară și rolul Ucrainei

Una dintre cele mai mari provocări pentru NATO fără SUA ar fi lipsa scutului nuclear american. Deși Marea Britanie și Franța dispun de forțe nucleare reduse, dar bine pregătite, alte state europene, precum Germania și Polonia, ar putea fi nevoite să dezvolte propriile capacități nucleare.

O altă opțiune ar fi negocierea unui acord pentru menținerea unui scut nuclear comun cu participarea SUA pentru o perioadă de tranziție.

Pe de altă parte, fără implicarea directă a SUA, NATO ar putea să-și concentreze eforturile pe probleme regionale, precum apărarea Ucrainei.

Este posibil ca, într-o versiune post-SUA a NATO, Ucraina să devină membru al alianței, aducând cu sine o armată experimentată și o populație hotărâtă, ceea ce ar putea întări semnificativ apărarea europeană.

Viitorul NATO

În contextul în care noile strategii naționale de securitate și apărare ale SUA sugerează o concentrare exclusivă pe emisfera vestică, celelalte 31 de națiuni din NATO ar putea fi nevoite să-și redefinească rolul și să se adapteze la o nouă realitate. Europa are resursele și capacitatea de a construi un sistem de apărare paneuropean puternic și unit, iar acest lucru ar putea transforma continentul într-un câștigător neașteptat al tensiunilor globale actuale.

„Cine va câștiga războiul din Ucraina – rușii sau ucrainenii? Răspunsul ar putea fi: europenii – dacă se unesc și construiesc o apărare continentală mai puternică”, a spus James Stavridis.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Decizia instanței după ce Elena Lasconi a fost acuzată în 2023 că și-a cumpărat un apartament în București cu ajutorul SRI
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Viva.ro
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Wow, cât de frumoasă poate fi Irina, la 24 de ani! Fiica lui Crin Antonescu este extrem de discretă, dar a făcut o excepție și a postat în online o poză în care apare împreună cu tatăl ei!
Unica.ro
Wow, cât de frumoasă poate fi Irina, la 24 de ani! Fiica lui Crin Antonescu este extrem de discretă, dar a făcut o excepție și a postat în online o poză în care apare împreună cu tatăl ei!
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3! Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe…”
Elle.ro
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3! Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe…”
gsp
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
GSP.RO
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
GSP.RO
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
Parteneri
Ultima oră! Oana Ioniță, verdict decisiv după războiul pe copil cu fostul soț! Fiul de 11 ani, scos din mijlocul scandaluli! Neașteptat ce a decis instanța
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Oana Ioniță, verdict decisiv după războiul pe copil cu fostul soț! Fiul de 11 ani, scos din mijlocul scandaluli! Neașteptat ce a decis instanța
WOW, ce casă! A ieșit exact cum au visat! ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple și-au construit locuința visurilor, iar rezultatul e de revistă
Avantaje.ro
WOW, ce casă! A ieșit exact cum au visat! ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple și-au construit locuința visurilor, iar rezultatul e de revistă
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Vremea în perioada 2 februarie - 2 martie 2026. ANM anunță temperaturi neobișnuite pentru ultima lună de iarnă
Știri România 08:33
Vremea în perioada 2 februarie – 2 martie 2026. ANM anunță temperaturi neobișnuite pentru ultima lună de iarnă
Nicușor Dan nu știe când va merge la Donald Trump, în SUA, deși vizita a fost anunțată pentru începutul anului. Ce variante sunt
Știri România 08:26
Nicușor Dan nu știe când va merge la Donald Trump, în SUA, deși vizita a fost anunțată pentru începutul anului. Ce variante sunt
Parteneri
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Adevarul.ro
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
România a pierdut lupta cu Ungaria în clasamentul UEFA! Ce înseamnă, de fapt, eliminarea FCSB din Europa League
Fanatik.ro
România a pierdut lupta cu Ungaria în clasamentul UEFA! Ce înseamnă, de fapt, eliminarea FCSB din Europa League
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Parteneri
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Elle.ro
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Cum arată Mihai Trăistariu după ce și-a schimbat singur lookul. Apariția controversată a artistului. „Nu îți stă bine. Parcă ești electrocutat”
Stiri Mondene 29 ian.
Cum arată Mihai Trăistariu după ce și-a schimbat singur lookul. Apariția controversată a artistului. „Nu îți stă bine. Parcă ești electrocutat”
Cum se înțelege, de fapt, Ramona Olaru cu Dani Oțil și Răzvan Simion. „Ne-am acoperit toți, de multe ori”
Stiri Mondene 29 ian.
Cum se înțelege, de fapt, Ramona Olaru cu Dani Oțil și Răzvan Simion. „Ne-am acoperit toți, de multe ori”
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
ObservatorNews.ro
Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Libertateapentrufemei.ro
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Parteneri
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
GSP.ro
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.ro
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Parteneri
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax.ro
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Durere mare în familia lui Nicușor Dan. Bunica președintelui s-a stins din viață
KanalD.ro
Durere mare în familia lui Nicușor Dan. Bunica președintelui s-a stins din viață

Politic

Nicuşor Dan spune că este un act de curaj ca să accepte cineva să fie ministrul Educației după demisia lui Daniel David
Politică 07:22
Nicuşor Dan spune că este un act de curaj ca să accepte cineva să fie ministrul Educației după demisia lui Daniel David
Curtea de Apel București este așteptată astăzi să dea verdictul în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, după două amânări
Politică 07:03
Curtea de Apel București este așteptată astăzi să dea verdictul în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, după două amânări
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
O sumă de 6 milioane de euro, motivul pentru care PNL ar putea să-i retragă sprijinul premierului Bolojan. Scandal fără precedent în interiorul partidului
Fanatik.ro
O sumă de 6 milioane de euro, motivul pentru care PNL ar putea să-i retragă sprijinul premierului Bolojan. Scandal fără precedent în interiorul partidului
Teroare publică în baza legii sharia: Cuplu biciuit de 140 de ori pentru adulter și consum de alcool
Spotmedia.ro
Teroare publică în baza legii sharia: Cuplu biciuit de 140 de ori pentru adulter și consum de alcool