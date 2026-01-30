NATO fără Statele Unite: o ipoteză care devine din ce în ce mai reală

În ultimele două săptămâni, aproape 10 națiuni europene au trimis contingente militare pe insulă, oficial pentru a evalua apărarea împotriva amenințărilor din partea Rusiei și Chinei, dar și pentru a preveni o posibilă intervenție militară a SUA, sugerată de fostul președinte Donald Trump.

Fondată în 1949 de 12 țări, dintre care 10 europene și două nord-americane, NATO a fost creată pentru a asigura securitatea colectivă în fața amenințărilor externe. Lordul Ismay, primul secretar general al organizației, a rezumat obiectivele alianței: „să-i țină pe ruși departe, pe americani implicați și pe germani sub control”, explică James Stavridis, amiral în rezervă al Marinei SUA și fost comandant suprem al NATO.

Această strategie a fost urmată cu succes de-a lungul decadelor, inclusiv în timpul Războiului Rece și în misiuni precum cea din Afganistan.

Cu toate acestea, tensiunile recente din alianță, amplificate de poziția administrației Trump față de Groenlanda și alte subiecte sensibile, ridică întrebări majore despre ce s-ar întâmpla dacă SUA ar decide să părăsească NATO.

Consecințele ieșirii SUA din alianță

Statele Unite contribuie cu cel mai mare buget militar al NATO, estimat la 900 de miliarde de dolari, iar acest lucru oferă un avantaj major alianței, explică Stavridis în articolul său de opinie. Totuși, Europa, cu un buget colectiv de apărare de aproximativ 400 de miliarde de dolari, rămâne a doua forță militară la nivel global. Pentru comparație, Rusia are un buget de aproximativ 140 de miliarde de dolari, iar China 250 de miliarde de dolari, conform Bloomberg.

În absența SUA, NATO ar pierde accesul la una dintre cele mai avansate baze industriale de apărare din lume. Marii producători americani de armament, precum Lockheed Martin și Raytheon, domină piața globală, însă Europa dispune și ea de jucători importanți precum BAE Systems (Marea Britanie), Airbus (Franța/Germania) sau Leonardo (Italia).

În plus, sprijinul acordat de Europa Ucrainei a stimulat producția de tancuri, obuziere și muniție, iar continentul recuperează rapid teren în fața SUA în aceste domenii.

În ceea ce privește tehnologia militară, Statele Unite dețin supremația în producția de avioane de luptă de generația a cincea, drone cu autonomie ridicată, sisteme de apărare antiaeriană avansate și sateliți pentru intelligence, mai explică fostul comandant suprem al NATO.

Totuși, Europa excelează în construcția de nave de război și submarine diesel, iar dependența de tehnologia americană ar putea fi redusă în aproximativ cinci ani, estimează experții.

Provocarea nucleară și rolul Ucrainei

Una dintre cele mai mari provocări pentru NATO fără SUA ar fi lipsa scutului nuclear american. Deși Marea Britanie și Franța dispun de forțe nucleare reduse, dar bine pregătite, alte state europene, precum Germania și Polonia, ar putea fi nevoite să dezvolte propriile capacități nucleare.

O altă opțiune ar fi negocierea unui acord pentru menținerea unui scut nuclear comun cu participarea SUA pentru o perioadă de tranziție.

Pe de altă parte, fără implicarea directă a SUA, NATO ar putea să-și concentreze eforturile pe probleme regionale, precum apărarea Ucrainei.

Este posibil ca, într-o versiune post-SUA a NATO, Ucraina să devină membru al alianței, aducând cu sine o armată experimentată și o populație hotărâtă, ceea ce ar putea întări semnificativ apărarea europeană.

Viitorul NATO

În contextul în care noile strategii naționale de securitate și apărare ale SUA sugerează o concentrare exclusivă pe emisfera vestică, celelalte 31 de națiuni din NATO ar putea fi nevoite să-și redefinească rolul și să se adapteze la o nouă realitate. Europa are resursele și capacitatea de a construi un sistem de apărare paneuropean puternic și unit, iar acest lucru ar putea transforma continentul într-un câștigător neașteptat al tensiunilor globale actuale.

„Cine va câștiga războiul din Ucraina – rușii sau ucrainenii? Răspunsul ar putea fi: europenii – dacă se unesc și construiesc o apărare continentală mai puternică”, a spus James Stavridis.

