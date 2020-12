Fost medic-șef la Militar ironizează minciunile conducerii în cazul bărbatului decedat cu patru infecții nosocomiale: „A luat în avion, precum cei de la Colectiv”

Paramedicii romani incarca in aeronava NATO echipamentul necesar transportarii victimelor de la club Colectiv la clinici din strainatate, duminica, 8 noiembrie 2015. La primul zbor, aeronava va transporta noua pacienti in Marea Britanie, doi in Norvegia si unul in Finlanda, dupa care se va intoarce la Bucuresti pentru a prelua alti raniti.MARIAN ILIE / MEDIAFAX FOTO