În imagini şocante arătate în timpul procesului care a început în luna martie se poate vedea cum Kuandik Bişimbaev, de 44 de ani, îşi loveşte în mod repetat soţia şi o târăşte ţinând-o de păr.

Femeia, pe numele său Saltanat Nukenova, în vârstă de 31 de ani, a fost găsită ulterior moartă. Bişimbaev a pledat nevinovat şi a susţinut în faţa instanţei că soţia sa a murit din cauza rănilor pe care şi le-a provocat singură.

Kuandik Bişimbaev, care în perioada mai-decembrie 2016 a fost ministru al economiei, a fost condamnat anterior la 10 ani de închisoare pentru luare de mită, dar a fost eliberat condiţionat după mai puţin de trei ani.

Fostul ministru al economiei și Saltanat Nukenova erau căsătoriți de mai puțin de un an la momentul morții femeii. Nukenova a fost a treia soție a lui Bișimbaev, potrivit Radio Europa Liberă.

Curtea Supremă din Kazahstan a publicat o filmare, preluată de canalul Nexta, în care apare o parte din agresiune. Bătaia și tortura ar fi durat aproape opt ore, iar în această perioadă, niciunul dintre martorii prezenți nu a sunat la poliție.

Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!



