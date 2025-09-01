Falimentul fondului de investiții

Jason Ader, în vârstă de 57 de ani, a fost cândva o figură proeminentă pe Wall Street. Acum, se confruntă cu o serie de probleme legale și financiare.

În iulie, Ader a declarat falimentul fondului său 26 Capital Acquisition Corp. Acest lucru a avut loc în urma unei încercări eșuate de a prelua cel mai mare cazinou din Filipine, într-o tranzacție de 2,5 miliarde de dolari.

Datoria către American Express

Ader este dat în judecată de American Express pentru neplata unor datorii în valoare de 370.000 de dolari. Aceste datorii ar proveni din utilizarea mai multor carduri de credit, inclusiv două conturi Platinum și cardul exclusivist „Black”.

Potrivit documentelor judecătorești citate de New York Post, Ader ar fi cheltuit peste 9.000 de dolari în august 2024 la un butic Christian Dior din Monaco, folosind cardul său „Black” Amex Centurion.

Răspunsul lui Ader

Contactat de New York Post, Ader a declarat: „Nu am nicio înregistrare a primirii citației și aceasta este prima dată când văd plângerea. Aceasta este o chestiune comercială de rutină și, dacă este validă, va fi abordată prin canalele legale adecvate. Pentru a fi clar: nu există nicio judecată și nicio indicație de fapte ilegale”.

Probleme legale cu familia

În vara anului 2024, Ader a fost dat în judecată de propria mamă, în vârstă de 82 de ani. Pamela Ader l-a acuzat pe fiul ei că a fraudat moștenirea tatălui său decedat, Richard. Motivul procesului a fost neplata unei ipoteci de 13 milioane de dolari legată de casa de lux a tatălui său din Upper East Side.

Acest lucru a lăsat moștenirea lui Richard responsabilă pentru suma principală, precum și pentru sute de mii de dolari în dobânzi și taxe neplătite. Într-o audiere recentă, Ader s-a plâns că părinții săi „au încetat să plătească la un moment dat în 2021 pentru cheltuielile de educație” ale copiilor săi.

Detalii despre falimentul 26 Capital Acquisition Corp

Compania 26 Capital Acquisition Corp a lui Ader a depus cererea de faliment pe 11 iulie. Documentele listează o serie de avocați, contabili, traducători, oficiali fiscali și firme de PR neplătiți, care au pierdut sume de șase sau șapte cifre.

Firma enumeră, de asemenea, două dintre companiile lui Ader, compania-mamă a SPAC, 26 Capital Holdings, și SpringOwl Asset Management, care au creanțe de 14 milioane de dolari.

„Pe parcursul acestui proces, am avut grijă extremă să mă asigur că niciun acționar public nu a pierdut bani. De fapt, peste 275 de milioane de dolari din încasările din trust au fost returnate”, a declarat Ader pentru New York Post.

Intervenția judecătorului

Pe 22 august, judecătorul de faliment din Delaware, Karen B. Owens, a intervenit pentru a-l priva pe Ader de controlul procesului. Aceasta a numit un administrator al US Trustee pentru a prelua responsabilitatea de a-i achita datoriile.

„Nu există nicio dovadă pe care am văzut-o până acum că firmele sale afiliate au furnizat servicii demne de facturile afirmate în depunerea Capitolului 11. Miroase a joc și rea-credință”, a spus o sursă apropiată situației.

Trecutul lui Ader pe Wall Street

Ader și-a făcut un nume pe Wall Street în anii 1990 ca analist de jocuri de noroc. În 2013, a co-fondat Spring Owl.

De asemenea, a fost membru în consiliul de administrație al Las Vegas Sands, gigantul cazinourilor din Nevada fondat de Sheldon Adelson.

Încercarea eșuată de preluare a cazinoului din Manila

În septembrie 2023, judecătorul din Delaware, Travis Laster, a blocat încercarea lui Ader de a prelua un cazinou din Manila.

Judecătorul a decis că afacerea nu putea continua deoarece Ader încercase să „se îmbogățească” printr-o „înțelegere dubioasă”.

Compania 26 Capital nu a dezvăluit proprietarilor cazinoului că unul dintre consilierii săi de afaceri, Alex Eiseman, fondatorul fondului speculativ Zama Capital, deținea, de asemenea, peste 60% dintr-o filială a 26 Capital.

Judecătorul Laster a descris colaborarea lui Eiseman cu 26 Capital drept „o conspirație pentru a induce în eroare Universal”, firma japoneză de jocuri care deținea proprietatea.

Locația actuală

SpringOwl Asset Management, principala firmă de investiții a lui Ader, a fost inițial fondată în New York. Însă, conform documentelor SEC din 2023, aceasta își are acum sediul în zgârie-norul de lux 701 Brickell din centrul Miami.

Înregistrările imobiliare din Florida listează reședința principală a lui Ader într-un apartament de lux pe Biscayne Boulevard din Miami, unde și David Beckham deține o proprietate luxoasă.

De asemenea, în China, un mogul media a fost condamnat la peste cinci ani de închisoare pentru fraudă.



